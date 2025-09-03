Desde la Jefatura de la Policía Local señalan que el cuerpo participa en el Sistema Viogen y reiteran su compromiso contra la violencia de género

El jefe de la Policía Local de Tinajo niega que se haya dado alojamiento a presuntos agresores. Imagen de Europa Press

La Jefatura de la Policía Local de Tinajo (Lanzarote) ha aclarado este miércoles que «en ningún caso se ha procedido a trasladar o facilitar alojamiento a personas denunciadas o investigadas como presuntos agresores en materia de violencia de género» por parte del Ayuntamiento.

En un comunicado difundido ante la polémica ocasionada por las declaraciones en el pleno del alcalde, Jesús Machín, que luego él mismo rectificó, la Policía Local asegura que participa en el acuerdo firmado desde el año 2017 entre el Consistorio y el Ministerio del Interior para hacer un seguimiento integral de la violencia machista.

En dicho acuerdo, señalan que se recoge la incorporación del cuerpo al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género siendo parte activa del Sistema Viogen, donde se establece el protocolo de actuación en los casos de violencia contra la mujer.

Defienden su compromiso contra la violencia de género

Así, la Policía Local de Tinajo cuenta con cuatro agentes responsables de la actuación y seguimiento de los casos de maltrato en el municipio, según recoge el comunicado.

Con todo, la Jefatura señala que en situaciones de especial vulnerabilidad, «y siempre que es necesario o que la persona perjudicada así lo solicite», se adoptan medidas para proporcionar a la víctima los diferentes recursos sociales existentes de forma preventiva y temporal, como así establece el protocolo Viogen.

«La Policía Local de Tinajo quiere reiterar su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y subraya que todas sus actuaciones se realizan con la máxima rigurosidad y respeto a los protocolos establecidos y firmados» y que «siempre y todo momento» ha actuado dentro de la legislación vigente.