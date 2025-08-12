En estos puntos de venta desmantelados en Tenerife se ha incautado: crack, MDMA, cocaína, ketamina, éxtasis, hachís y marihuana

La Policía Nacional desmantela varios puntos de venta de estupefacientes en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de Adeje han desmantelado en los últimos meses varios puntos de venta sustancias estupefacientes, incautando drogas de diseño, cocaína, crack, ketamina y derivados del cannabis.

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, se han llevado a cabo diferentes operativos en puntos estratégicos de los municipios de Adeje y Arona. Han tenido especial incidencia en Fañabé, avenida España y la zona de Verónicas (en Arona).

Los dispositivos de seguridad han estado dirigidos a erradicar el tráfico de drogas en zonas de afluencia turística. En ellas, los agentes han detectado un modus operandi recurrente. Los investigados, simulaban ser vendedores ambulantes y ocultaban las sustancias en el mobiliario urbano con la intención de eludir los cacheos policiales.

Sustancias incautadas

En total se han incautado numerosas sustancias estupefacientes, concretamente 29 dosis de crack, 22 dosis de MDMA, 38 dosis de cocaína, 10 dosis de ketamina, 56 pastillas de éxtasis, 18 envoltorios de hachís y 114 monodosis de marihuana.

Los presuntos implicados, un total de 55 hombres de entre 25 y 40 años, presentan antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y simulaban ser vendedores ambulantes de gafas, relojes o suvenires. Dirigían su actividad delictiva principalmente a jóvenes turistas, especialmente de nacionalidad británica, aprovechando el entorno de ocio nocturno y zonas de playa.

Estas actuaciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En especial en entornos turísticos donde este tipo de delitos genera un grave perjuicio tanto para los residentes como para la imagen del destino.