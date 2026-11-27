La víctima se refugió en el baño de la vivienda y pidió ayuda a emergencias mientras el hombre golpeaba la puerta con un extintor

Imagen facilitada por la Policía Nacional del interior de la vivienda. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar después de amenazar de muerte a su pareja y protagonizar un violento episodio en el domicilio que compartían.

Los hechos se produjeron el pasado 26 de noviembre. Durante el mediodía, una patrulla policial ya había acudido al domicilio tras una primera discusión entre ambos. Horas después, el hombre regresó a la vivienda y comenzó un nuevo enfrentamiento en el que presuntamente amenazó de muerte a la mujer.

Ante esa situación la víctima buscó refugio en el baño y contactó con los servicios de emergencias para pedir ayuda. Cuando varias dotaciones policiales llegaron al inmueble encontraron al hombre golpeando la puerta con un extintor mientras la mujer gritaba solicitando auxilio.

Los agentes lograron reducir al hombre que opuso resistencia. Una vez controlada la situación, la víctima recibió asistencia sanitaria y fue informada de los derechos que la asisten como víctima de violencia de género.

La Policía también constató que el domicilio presentaba numerosos daños en el mobiliario. El detenido fue trasladado a dependencias policiales donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.