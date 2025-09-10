Pontevedra y Tenerife se miden en el Estadio Municipal de Pasarón en busca de consolidar su buen inicio de temporada

Pontevedra – CD Tenerife | El Tenerife busca mantener su liderato. Imagen: CD Tenerife

El Estadio Municipal de Pasarón será escenario este domingo 14 de septiembre a las 16:15 (hora canaria) de un duelo atractivo de la Primera RFEF entre el Pontevedra CF y el CD Tenerife, dos equipos que han comenzado el curso con sensaciones positivas y que aspiran a dar un paso adelante en la tabla.

Momentos de forma de ambos equipos

El Tenerife llega lanzado tras firmar dos victorias consecutivas en este arranque liguero. Los blanquiazules se han mostrado sólidos en defensa y eficaces en los metros finales, lo que les ha permitido ser lo líderes de la clasificación.

Por su parte, el conjunto gallego afronta el choque con confianza tras sumar buenos resultados en las últimas semanas. La victoria contra la Ponferradina a domicilio por 0-1 fue una prueba de fuego para medir el nivel del equipo. Por otro lado, en casa se dejaron puntos con un empate ante el Cacereño (1-1).

Clasificación

El CD Tenerife se encuentra en la cabeza de la tabla tras su dos victorias ante el Mérida y el Guadalajara. El Pontevedra está tercero empatado a 4 puntos con el Arenas de Getxo y el Osasuna B.

Historial

El último partido entre ambos conjuntos se dio el 21 de diciembre de 2022, en un choque de la Copa del Rey. Ese día el Pontevedra consiguió vencer al CD Tenerife por 2-1 con un doblete de Libasse Gueye.