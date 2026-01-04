ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasMedio Ambiente

Prealerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

RTVC
RTVC

Se activa la prealerta en las islas occidentales y Gran Canaria, debido a que se esperan acumulados de hasta 40 mm y posibilidad de nieve en Izaña a partir del mediodía

Informa RTVC.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes prealerta por lluvias en las vertientes orientadas al nordoeste, norte y nordeste de las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, donde se prevén acumulaciones de hasta 40 mm, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes
Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes

Además, no se descarta la posibilidad de nieve en el entorno del Observatorio del Teide, en Izaña, a partir del mediodía, según informa AEMET.

Podría afectar a eventos al aire libre

El fenómeno meteorológico podría afectar a eventos al aire libre, como la tradicional cabalgata de Reyes, aunque por el momento las autoridades no han confirmado posibles modificaciones o cancelaciones del desfile.

Se recomienda a la población extremar la precaución en zonas de medianías y estar atentos a los avisos oficiales, mientras se evalúa la evolución del tiempo durante la jornada.

Noticias Relacionadas

Dos fallecidos y dos heridas graves al caer un vehículo en una charca de Gran Canaria

RTVC -

Aviso rojo por lluvias en Málaga: se emite un mensaje Es-Alert a 27 municipios

RTVC -

Detenida una mujer tras hallarse un feto en los baños de un hospital de Maspalomas

RTVC / Europa PRESS -

Canarias levanta la alerta por vientos tras días de inestabilidad

RTVC / EFE -

Otras Noticias

Santa Cruz de Tenerife recibe con un gran espectáculo a los Reyes Magos en el Heliodoro

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para recibir en la Base Naval a los Reyes Magos

En directo | Delcy Rodríguez designa una comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Maduro

Dos fallecidos y dos heridas graves al caer un vehículo en una charca de Gran Canaria

1-2 | La UD Las Palmas gana el primer partido de 2026 en su visita al Real Zaragoza

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026