Prealerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

Se activa la prealerta en las islas occidentales y Gran Canaria, debido a que se esperan acumulados de hasta 40 mm y posibilidad de nieve en Izaña a partir del mediodía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes prealerta por lluvias en las vertientes orientadas al nordoeste, norte y nordeste de las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, donde se prevén acumulaciones de hasta 40 mm, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes

Además, no se descarta la posibilidad de nieve en el entorno del Observatorio del Teide, en Izaña, a partir del mediodía, según informa AEMET.

Podría afectar a eventos al aire libre

El fenómeno meteorológico podría afectar a eventos al aire libre, como la tradicional cabalgata de Reyes, aunque por el momento las autoridades no han confirmado posibles modificaciones o cancelaciones del desfile.

Se recomienda a la población extremar la precaución en zonas de medianías y estar atentos a los avisos oficiales, mientras se evalúa la evolución del tiempo durante la jornada.