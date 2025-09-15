Un piso de 80 metros cuadrados pasa de 1.146 euros a 1.202 euros

El precio medio de alquiler de la vivienda sube un 0,1% en Canarias en agosto con respecto al mes anterior y un 4,9% en su variación interanual, situando su precio en 15,02 euros por metro cuadrado.

Si calcula este último incremento interanual (4,9%) en euros (0,70 euro) se multiplica por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, se observa que se ofrecen pisos 56 euros más caros que hace un año, detalla la compañía en una nota.

De este modo, Canarias ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de alquiler de viviendas de un 4,9%, pasando de 1.146 euros a 1.202 euros en agosto de 2025 por un piso de 80 metros cuadrados.

«El precio del alquiler mantiene incrementos muy significativos desde 2022. La ligera moderación observada en agosto podría explicarse por el carácter vacacional de este mes, en el que la demanda suele enfriarse, para reactivarse con fuerza en septiembre coincidiendo con el inicio de la temporada», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Alquiler cada vez más limitado

Para Matos, «la oferta de vivienda en arrendamiento es cada vez más limitada, mientras que la demanda continúa creciendo de forma intensa, la producción de vivienda destinada al alquiler resulta insuficiente y, al mismo tiempo, parte del parque residencial de larga duración se ha desviado hacia fórmulas más rentables como el alquiler turístico, el de temporada o el de habitaciones, lo que reduce aún más el stock disponible».

Como resultado, prosigue, «todas las comunidades autónomas han alcanzado precios máximos en 2025». En las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en agosto, con un total de seis con incrementos superiores al 10%: Cataluña (22,1%), Aragón (15,8%), Castilla-La Mancha (15,0%), La Rioja (11,5%), Andalucía (10,7%) y Comunitat Valenciana (10,5%).

Les siguen Extremadura (9,2%), Asturias (8,9%), Baleares (8,3%), Madrid (8,0%), Región de Murcia (7,8%), Castilla y León (7,2%), País Vasco (5,6%), Canarias (4,9%), Navarra (4,1%), Galicia (3,0%) y Cantabria (2,8%).

Por comunidades autónomas

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15 euros por metro cuadrado al mes son Madrid con 21,64 euro/m2 al mes, Cataluña con 20,59 euro/m2 al mes, Baleares con 19,10 euro/m2 al mes, País Vasco con 17,24 euro/m2 al mes y Canarias con 15,02 euro/m2 al mes.

En seis de los siete municipios canarios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior.

La ciudad de La Laguna es la que más incrementos acumula en agosto con un 9,2% y le siguen Las Palmas de Gran Canaria (8,2%), Telde (6%), Santa Cruz de Tenerife capital (2,2%), San Bartolomé de Tirajana (1,9%) y Puerto de la Cruz (0,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto lidera San Bartolomé de Tirajana con 19,56 euros, seguido de Arona con 18,61 euro/m2 al mes, Adeje con 17,70 euro/m2 al mes, El Rosario con 16,05 euro/m2 al mes, Puerto de la Cruz con 15,99 euro/m2 al mes, Las Palmas de Gran Canaria con 15,75 euro/m2 al mes, Santa Cruz de Tenerife con 14,14 euro/m2 al mes, La Laguna con 12,86 euro/m2 al mes, Telde con 12,08 euro/m2 al mes e Icod de los Vinos con 8,88 euro/m2 al mes.