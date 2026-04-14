Las aerolíneas advierten de un encarecimiento del 10 % en los pasajes si el bloqueo en el Estrecho de Ormuz continúa

La inestabilidad en el Estrecho de Ormuz amenaza la conectividad aérea europea debido al posible desabastecimiento de combustible. Las compañías aéreas y agencias de viajes prevén subidas notables de precios durante el mes de mayo. Esta situación afecta ya a los planes de vacaciones de los pasajeros de cara al próximo verano.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz dura ya un mes y medio. Este paso es vital porque suministra el 40 % del combustible empleado en Europa. Javier Gándara, presidente de ALA, confirma que los costes operativos de las aerolíneas subirán irremediablemente.

El sector estima que los billetes experimentarán un incremento máximo del 10 %. Así lo afirma Francesco Delli-Paoli, gerente de la asociación canaria de agencias ACAVyT. Las empresas miran con mucha preocupación la evolución de este conflicto internacional.

España produce actualmente el 80 % del queroseno que consume su aviación comercial. Sin embargo, el resto de Europa afronta un riesgo real de inflación y falta de suministro. Las autoridades europeas estudian realizar compras colectivas de fuel para contener los precios.

Debate sobre las tasas aeroportuarias

El secretario general de Transportes, Benito Núñez Quintanilla, destaca el liderato de España. Nuestro país ocupa el primer puesto de Europa en tráfico de pasajeros actualmente. No obstante, el Partido Popular critica duramente la subida de tasas de AENA.

Juan Antonio Rojas, diputado del PP, califica de excesivo el incremento acumulado del 16 %. El Gobierno defiende que estas tasas son necesarias para mantener las inversiones. Núñez Quintanilla asegura que no pueden congelar los precios y exigir mejoras simultáneamente.

Por su parte, VOX denuncia que las aerolíneas aprovechan las bonificaciones para maximizar beneficios. Alberto Rodríguez, diputado por Las Palmas, señala un efecto perverso en los precios finales. El Ministerio responde que las compañías buscan legítimamente su rentabilidad económica.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Preocupación entre los viajeros canarios

Los pasajeros intentan anticipar sus compras para evitar el encarecimiento de los vuelos. Muchos usuarios ya han adquirido sus billetes para junio y septiembre por ahorro. La incertidumbre sobre la guerra en Irán marca ahora las decisiones de compra.

Una viajera explica que comprará sus pasajes a Madrid de forma inmediata. Teme que los precios alcancen niveles desorbitados si espera unas semanas más. Otros turistas confían en su previsión de hace meses para esquivar la subida.

La falta de dotación policial también ha centrado el debate en la comisión parlamentaria. La crisis energética se suma a las reclamaciones por la gestión del tráfico aéreo. El sector turístico canario permanece atento a cualquier cambio en los costes.