Sube el precio del taxi en Las Palmas de Gran Canaria desde este miércoles

La tarifa de la bajada de bandera diurna sube a 3,05 euros y el kilómetro y la hora de espera, a 1 euro

Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria actualizan sus tarifas desde este miércoles. La bajada de bandera sube de 2,95 a 3,05 euros los días laborables y a 3,25 euros los sábados. La modificación de tarifas supondrá, por ejemplo, que un trayecto medio de cinco kilómetros pasará de 6,83 euros a unos 7,80 euros aproximadamente, un incremento aproximado de un euro por carrera.

Sube el precio del taxi en Las Palmas de Gran Canaria: la bajada de bandera, a 3,05 euros. Archivo RTVC.

Las nuevas tarifas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria son oficiales desde el pasado 4 de octubre, aunque no ha sido hasta este miércoles que han entrado en vigor.

El impacto en el bolsillo del usuario del precio del taxi en Las Palmas de Gran Canaria será más visible en fines de semana: la bajada de bandera ordinaria será de 3,05 euros y de 3,25 euros los sábados, mientras la nocturna será de 3,8 euros de domingo a jueves y 4,3 euros los fines de semana y vísperas de festivo.

En líneas generales, el kilómetro y la hora de espera aumentan 1 euro. El primer salto tarifario se fija en los 500 metros. El incremento supondrá, como ejemplo, que un trayecto medio de cinco kilómetros pasará de 6,83 euros a unos 7,80 euros aproximadamente, es decir, un euro más por carrera.

Tarifas diurnas y nocturnas

Bajada de bandera diurna : pasa de 2,95 a 3,05 euros en días laborables y sube a 3,25 euros los sábados. En Nochebuena y Nochevieja (24 y 31 de diciembre y 5 de enero) costará 4 euros , mientras que en Navidad, Año Nuevo y Reyes se incrementará a 4,75 euros

: pasa de en días laborables y sube a los sábados. En (24 y 31 de diciembre y 5 de enero) costará , mientras que en se incrementará a Bajada de bandera nocturna : será de 3,8 euros de domingo a jueves, y 4,3 euros los fines de semana y vísperas de festivo. En Nochebuena y Nochevieja , se cobrará 6,95 euros

: será de de domingo a jueves, y los fines de semana y vísperas de festivo. En , se cobrará Kilómetro recorrido diurno: pasa a 0,85 euros con incrementos en sábados ( 0,90 ), domingos ( 1 euro ) y días especiales ( 0,90 euros )

pasa a con incrementos en sábados ( ), domingos ( ) y días especiales ( ) Kilómetro recorrido nocturno : se cobrará entre 0,90 y 1 euros en función del día y la franja

: se cobrará entre en función del día y la franja Hora de espera: se fija entre 17 euros en días ordinarios, 18 euros los sábados y 20 euros en domingos, noches y festivos especiales

Algunos suplementos se mantienen