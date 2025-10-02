Durante la mañana de este jueves se han producido precipitaciones aisladas y cortas en Fuerteventura y Lanzarote, que continúan en prealerta por lluvias
Las islas de Fuerteventura y Lanzarote siguen en prealerta por lluvias, pero por el momento sólo se han registrado algunas precipitaciones muy aisladas, sobre todo en Fuerteventura.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activaba la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 06:00 horas de mañana de este jueves.
Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La predicción estimaba probables precipitaciones débiles o moderadas y no descartaba chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas.