Un total de 93 producciones nacionales e internacionales competirán en la capital tinerfeña el próximo 20 de junio

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas organiza estos premios con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Esta cita busca convertirse en la gran fiesta de la familia de las series tras validar 853 candidaturas oficiales.

Recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife / Cabildo de Tenerife

Cifras de participación

La organización confirma la inscripción de 74 series españolas, 8 latinoamericanas y 11 producciones internacionales en esta edición inaugural. Las categorías con mayor competencia son las de Mejor Intérprete de Reparto con 67 aspirantes y Producción Ejecutiva con 58 inscritos.

Además, el certamen incluye un premio novedoso para reconocer la labor de la Mejor Film Commission o Film Office española del año. Entidades de Madrid, Sevilla, Alcalá y las regiones de Andalucía y Rías Baixas optan a este reconocimiento profesional.

Plataformas de gran relevancia como Movistar Plus+, Netflix, HBO Max y Disney+ participan activamente en las diferentes secciones del concurso. La variedad de propuestas refleja la excelente salud de la industria seriéfila actual tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Proceso de votación

Los más de 300 miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas elegirán a los ganadores mediante un sistema de votación interna. Los profesionales interesados en participar pueden inscribirse en la asociación de forma gratuita hasta el próximo 27 de marzo.

El proceso electoral actual finalizará el 24 de abril para dar paso al anuncio de los tres finalistas por categoría en mayo. Tras esta selección previa, se abrirá una segunda fase definitiva de votos para determinar los nombres de los premiados finales.

Los requisitos para unirse al jurado incluyen haber trabajado en al menos dos series de televisión a lo largo de la trayectoria profesional. Esta condición garantiza que expertos con experiencia directa en el sector audiovisual canario y nacional decidan el palmarés.

Proyección internacional

Los Premios Anillos de Oro amplían su horizonte con categorías específicas para las mejores series de Latinoamérica y del ámbito internacional. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile, México y Dinamarca presentan sus trabajos más destacados de la última temporada.

Producciones de renombre como The Walking Dead: Daryl Dixon o Familia de medianoche buscarán el éxito en el escenario de Santa Cruz de Tenerife. La presencia de estas obras posiciona a Canarias como un referente en la promoción y el análisis del contenido audiovisual global.

La gala del 20 de junio reunirá en la isla a los rostros más conocidos de la ficción televisiva para celebrar el talento creativo. Este evento supone un impulso fundamental para la industria local y consolida el papel de las islas en el sector de las series.