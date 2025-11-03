Los Premios Canarios de la Música anuncian sus nominados

La gala tendrá lugar el 3 de diciembre y los galardones se dividirán entre los 43 nominados

El jurado de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música anunció este lunes los nombres de los 43 nominados de esta nueva entrega, seleccionados de entre 418 propuestas musicales recibidas en las distintas categorías propuestas por la mencionada convocatoria.

El jurado, compuesto por 81 miembros, ha llevado a cabo la tarea de reconocer a los artistas más destacados de la música canaria durante el año 2024. Los Premios Canarios de la Música se entregarán el próximo día 3 de diciembre en el Teatro Leal de La Laguna.

15 categorías para los principales premios canarios

Los galardones contemplan las 15 categorías siguientes: Canción del Año, Mejor Disco de Pop, Mejor Disco de Jazz, Mejor Disco de Músicas Urbanas, Mejor Disco de Músicas de Raíz, Mejor Disco de Rock, Mejor Estudio de Grabación, Mejor Diseño, Mejor Videoclip, Artista Revelación, Mejor Programación Musical Canaria, Mejor técnico de sonido, Mejor Labor de Difusión, Mejor Labor en Músicas Clásicas, así como el prestigioso Premio de Honor.

‘La chica de la puerta’ de Said Muti y Tarque, ‘El borde del mundo’, de Valeria Castro y ‘Extraterrestres del amor’ de Xerach, han sido los temas nominados a Canción del Año. Mientras, en otra categoría como Mejor Disco de Pop figuran las candidaturas de Ale Acosta por ‘El porvenir’, Fajardo por ‘Trecho’ y Pedro Guerra por el volumen 2 de ‘Parceiros’.

Asimismo, el jurado de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música ha propuesto a Julia Rodríguez, Naife y Nia en la categoría de Artista Revelación.

En total se registraron 76 propuestas a Mejor Canción del Año, 19 a Mejor Disco de Pop, 14 de Rock, 11 de Jazz, 13 de Músicas Urbanas, 8 de Músicas de Raíz, 31 a Artista Revelación o 64 a Mejor Videoclip