En su quinta edición, el concurso contó con la participación de más de 500 jóvenes en sus diferentes disciplinas

El Cabildo premia a 24 jóvenes en el Concurso de Talentos Gran Canaria Joven 2025. Imagen de Aída Santana Miranda

Un total de 24 jóvenes artistas han sido galardonados en la gala y entrega de premios del Concurso de Talentos Gran Canaria Joven 2025 celebrada en el Centro Cultural CICCA, en Las Palmas de Gran Canaria.

El certamen, organizado por la Consejería de Educación y Juventud que dirige Olaia Morán, «busca reconocer, estimular y dar visibilidad al talento artístico y cultural de los y las jóvenes de la isla, además de servir de trampolín al talento emergente en Gran Canaria, otorgando premios a los mejores trabajos de música, danza, canto, cortometraje, fotografía, pintura, escultura y cómic».

“Esta noche hemos comprobado una vez más que la juventud grancanaria tiene un potencial artístico enorme. Cada una de las obras y actuaciones que hemos disfrutado son el reflejo de una generación creativa, valiente y llena de sensibilidad”, destacó la consejera Morán, que también aseguró que “el Cabildo de Gran Canaria va a continuar apostando por iniciativas como esta, que den visibilidad y apoyo al talento joven en todas sus formas”.

Más de 500 jóvenes

La gala contó con el dúo de cómicos Adri y Rod como maestros de ceremonias y con la improvisación teatral de Impro Canarias. Asimismo, la cantante canaria Nía Correia, ganadora de Operación Triunfo 2020 y Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en 2025, actuó como artista invitada.

En su quinta edición, el concurso de ‘Talentos Gran Canaria Joven’ ya ha tenido más de 500 jóvenes participantes en sus diferentes disciplinas, además de un centenar de premiados y premiadas. Este certamen, de carácter anual, se consolida en el calendario artístico de la isla como una oportunidad única para nuevos creadores, impulsando las carreras de artistas emergentes y contribuyendo al fortalecimiento de la cultura local.

Esther Suárez en la categoría de canto; Enrique Fernández en música; María Álvarez en danza; Iván Monagas en fotografía; Juan Padrón en cortometraje; José Luis Padilla en cómic; y Octavio O’Shanahan en escultura y pintura fueron el jurado de profesionales con una larga trayectoria designado para entregar los premio del concurso de Talentos Gran Canaria Joven 2025: 2.500 euros para el primer puesto, 1.000 euros y 500 euros.

La Consejería de Educación y Juventud entregó los galardones del Concurso de Talentos Gran Canaria Joven 2025 en una gala celebrada este viernes en el CICCA. Imagen de Aída Santana Miranda

Canto, danza y música

El evento subió al escenario a sus ganadores y ganadoras 2025, con Gabriela Suárez Díaz como primer premio en la categoría de canto, junto a María Zerpa Rodríguez en segundo lugar y Carlota Baldó en tercera posición.

En danza, se ha llevado el primer premio de esta edición Gabriel Montesdeoca Herrera, con Bernando Jesús Perdomo Suárez y Néstor Aguirre Ledesma en segundo y tercer puesto respectivamente.

En la disciplina de música, ha brillado Alba Gil Aceytuno con el primer premio, acompañada en el escenario de Juan Fernando Quesada Ruiz y Aarón García Rodríguez en segunda y tercera posición.

Cómic, pintura y escultura

En cómic, los dibujos de Claudia Groenewegen González destacaron como ganadores de esta edición, en la que también se galardonó a Iraida Margarita Suárez Salazar en segundo puesto y Marlene Vega Santana en tercera posición.

Para pintura, el premio se le otorgó a Félix Marrero Hernández, junto a Carmen González Medina y Abraham Ortega Reboso.

En la categoría de escultura, el premio 2025 del certamen fue para Mónica Hernández Díaz, junto a Alejandro Rodríguez Nanaá en segunda posición y Emma Ingrid Marting Morales en tercer puesto.

Fotografía y cine

En fotografía, Aitami Jesús Diepa González ha resultado ganador de esta edición del concurso, con Molaye Mohamed Ahid Nuez y Daniel Airam Lorenzo Sánchez para completar el podio en segunda y tercera posición.

En la disciplina dedicada al cine, con trabajos de cortometrajes, el galardón fue para Ainhoa Fernández Díaz, junto a David Santana Cabrera y Cristina Corvo Betancor en segunda y tercera posición.