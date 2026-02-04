La lista de nominados se dará a conocer el 5 de marzo en São Paulo, Brasil, y los ganadores el 17 de abril en una ceremonia en Santa Cruz de Tenerife

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana anunciaron los 53 títulos de ocho países preseleccionados para su novena edición. Las obras, elegidas entre 265 postulaciones, competirán por un lugar entre los nominados en las 10 categorías de estos galardones creados para impulsar la visibilidad, el talento y el crecimiento de la industria de la animación en España, Portugal y los países de América Latina.

La lista de nominados se dará a conocer el próximo 5 de marzo en un acto que tendrá lugar en São Paulo, Brasil, un anfitrión que refuerza el carácter iberoamericano de estos Premios y su voluntad de integrar a los distintos países de la región. Finalmente, el 17 de abril se conocerán los ganadores en una ceremonia a celebrar en Santa Cruz de Tenerife.

La animación de la Península Ibérica domina la preselección: España encabeza el listado con 22 obras seguido de Portugal con 11. Del otro lado del Atlántico, Argentina y Brasil suman nueve títulos cada uno, Chile 7, Colombia cinco, México tres y Uruguay uno.

Un comité de selección fue el encargado de escoger a los 53 preseleccionados, mientras que los nominados en cada una de las categorías serán escogidos por un jurado internacional. Este mismo jurado será también el responsable de determinar los ganadores en cada una de las 10 categorías.

Oportunidad estratégica para consolidar a Tenerife

En palabras del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, “los Premios Quirino representan una oportunidad estratégica para consolidar a Tenerife como un punto de encuentro internacional para la industria de la animación iberoamericana, un sector creativo que genera empleo cualificado, innovación y proyección exterior para nuestra isla”.

Afonso subrayó además que “el respaldo continuado del Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission, responde a una visión clara de diversificación económica y de apuesta por la cultura como motor de desarrollo, posicionando a Tenerife en el mapa global de la creación audiovisual».

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, comenta que “los Premios Quirino son la principal plataforma de promoción para la animación de España, Portugal y América Latina, una industria que crece año tras año en facturación y producciones en Tenerife, y que genera empleo cualificado y diversificación de la economía insular».

Una shortlist atravesada por la diversidad

La animación española pisa fuerte en la selección preliminar a Mejor Largometraje con cinco títulos que van desde la sátira existencial dirigida al público adulto de “Decorado”, dirigida por Alberto Vázquez, hasta el drama infantil y juvenil con enfoque social de “Olivia y el terremoto invisible” de Irene Iborra, pasando por las aventuras de títulos como “Norbert” de José Corral Llorente, “El tesoro de Barracuda” de Adrián García y “La luz de Aisha” de Shadi Adib dirigidos al público familiar. Además de estar preseleccionados en los Quirino, los cuatro primeros títulos aspiran también al Goya a la Mejor Película de Animación.

Brasil participa con dos largometrajes: “Coração das Trevas” de Rogério Nunes, una obra de animación dirigida al público juvenil y adulto inspirada en el clásico de Joseph Conrad; y “Eu e Meu Avô Nihonjin” de Celia Catunda, que explora la historia de la inmigración japonesa en Brasil. Ambos tuvieron su estreno mundial en la pasada edición del Festival de Annecy.

La selección preliminar de largometrajes se completa con la producción mexicana “Soy Frankelda” de Arturo y Roy Ambriz, que convocó a más de 800 mil espectadores en salas mexicanas. Los hermanos Ambriz ya son conocidos en los Quirino tras haber ganado el galardón a Mejor Serie por “Sustos ocultos de Frankelda – Temporada 1” en 2022.

Categoría Mejor Serie

Dos de los títulos preseleccionados en la categoría Mejor Serie también han participado previamente en los Quirino. La brasileña “Tainá e os Guardiões da Amazônia” obtuvo este mismo galardón en 2020 con su primera temporada y aspira ahora a repetir el premio con una segunda entrega; dirigida por Natália Freitas esta serie preescolar pone el foco en la diversidad cultural y el cuidado del medio ambiente. Por su parte, “Pocoyó”, la emblemática serie preescolar española dirigida por Guillermo García Carsí, vuelve a figurar entre las preseleccionadas con su sexta temporada tras haber competido por este mismo premio en 2018.

Otras dos de las series presentan un enfoque divulgativo. La brasileña “Mytikah – O Livro dos Heróis (Temporada 2)” de Hygor Amorim relata historias de héroes de la vida real; mientras que la portuguesa “À Boleia da Ciência (Temporada 1)” de Pedro Lino, João Miguel Real, Jerónimo Rocha y André Jesus sigue a una familia de científicos en un recorrido por los misterios de la ciencia.

También figuran en la preselección tres primeras temporadas de series dirigidas al público infantil y familiar: la comedia española “Sota el sofà” de Jaume Buixó y Jordi Ventura, la chilena “Un Cuento para Soñar” de Diego Galiano y la colombiana “Hay algo detrás de ti” de Julián Gómez Reyes. La selección preliminar se completa con “Mujeres con hombreras (Temporada 1)”, una serie en stop-motion para público adulto creada por Gonzalo Córdova.

Categoría Mejor Cortometraje

Un año más, la animación portuguesa destaca en la categoría Mejor Cortometraje con tres obras preseleccionadas: “Porque Hoje é Sábado” de Alice Eça Guimarães, “Cão Sozinho” de Marta Reis Andrade y “A Última Meia” de Carolina Batista, mientras que Argentina está presente con dos: “Luz Diabla” de Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza, y “My Gut Friend”, dirigida por José Manuel ‘Becho’ Lo Bianco y Mariano Andrés ‘Mab’ Bergara.

La lista de cortos preseleccionados se completa con el español “El Fantasma de la Quinta” de James A. Castillo, el chileno “Petra y el sol” de Malu Furche y Stefania Malacchini, y la coproducción entre Colombia y Estados Unidos “Una vez en un cuerpo” de María Cristina Pérez González.

La organización del evento anunció también los títulos preseleccionados en las categorías Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip, así como las obras que optarán a los tres premios técnicos (Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y Música original).

Últimos días para inscribirse

Hasta el 19 de febrero están abiertas las inscripciones para profesionales interesados en participar en el Foro de Coproducción y Negocio Iberoamericano, actividad de industria de los Premios Quirino orientada a impulsar la producción, financiación y circulación de obras de animación en la región iberoamericana que este año se celebrará del 15 al 17 de abril tras añadir una jornada adicional.

Los más de 200 profesionales -incluyendo productoras, distribuidoras, agencias de ventas, canales de TV y plataformas de streaming- de 25 países que participaron en la última edición del Foro celebraron en total unas 1400 reuniones de negocios.

El Foro de Coproducción y Negocios de los Premios Quirino es posible gracias al patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission. A su vez cuenta con la colaboración del ICEX, Animation From Spain y Proexca.

Acerca de Quirino

Considerado el ecosistema integral más completo de la animación iberoamericana, Quirino trabaja desde 2018 en la creación de redes profesionales sostenibles que producen valor económico y cultural a largo plazo. Tras empezar como una ceremonia de premios iberoamericanos de animación, la iniciativa se ha convertido en una plataforma estratégica que integra los Premios Quirino junto con un área de industria articulada en tres iniciativas: el Foro de Coproducción y Negocio, Quirino Lab y el Laboratorio de Futuros. Quirino cuenta desde sus inicios con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission.