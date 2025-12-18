Los trabajos que se presentan a este certamen proceden de 19 países distintos

La novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana ha recibido un total de 265 obras procedentes de 19 países, una cifra que confirma la estabilidad y madurez del sector en la región, según informó este jueves la organización tras el cierre de la convocatoria.

Los Premios Quirino reciben 269 obras en su novena edición / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Las obras competirán por un lugar entre las nominadas de las diez categorías de estos galardones, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife, ciudad que ya acogió las dos primeras ediciones de los premios.

Por categorías, se han presentado 19 largometrajes, 32 series, 103 cortometrajes, 60 cortometrajes de escuela, 20 videoclips, 18 obras de encargo y 13 videojuegos, cifras similares a las del año anterior.

Preselección y nominaciones

El próximo 29 de enero se dará a conocer una preselección de seis obras por categoría, realizada por un comité internacional, y el proceso culminará el 5 de marzo con el anuncio de las nominaciones definitivas por parte del jurado.

España, Brasil y Argentina encabezan la participación con 58, 52 y 42 obras, respectivamente. Les siguen Colombia (20), Chile (18), Portugal (16) y Perú (11).

También se han presentado trabajos de Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y República Dominicana, además de una obra procedente de Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela.

En comparación con la pasada edición, Brasil incrementó su participación un 23 %, Argentina un 19 % y Perú un 65 %, mientras que España y México registraron descensos del 65 % y el 40 %, respectivamente.

Presentación de la novena edición de los Premios Quirino / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

El 20 % de las obras presentadas corresponden a coproducciones que incluyen países de fuera de Iberoamérica, como Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania e Italia.

En la última edición, la película española Mariposas negras, de David Baute, obtuvo el premio a Mejor Largometraje, mientras que la serie brasileña Irmão do Jorel fue reconocida como Mejor Serie y el cortometraje uruguayo Los carpinchos, de Alfredo Soderguit, se alzó con el galardón en su categoría.