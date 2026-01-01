La Policía Nacional detiene a un hombre en Telde acusado de dos homicidios en grado de tentativa contra dos hombres de 52 y 63 años, que se percataron del fuego y abandonaron la embarcación

Agentes de la Policía Nacional detuvo este miércoles por la mañana en el municipio grancanario de Telde a un hombre que prendió fuego a un barco usado como vivienda cuando sus dos moradores se encontraban en su interior, unos hechos que ha reconocido y por los que se le acusa de dos homicidios en grado de tentativa, un incendio provocado y daños.

Prende fuego a un barco usado como vivienda con dos personas en su interior. Policía Nacional.

Las víctimas, dos hombres de 52 y 63 años, lograron percatarse del fuego, sofocarlo por sus medios y abandonar la embarcación para salvaguardar su integridad, según ha informado este jueves en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Sin embargo, el detenido agredió a una de ellas, quien arremetió contra ella y la golpeó con un objeto contundente

Los hechos ocurrieron en un descampado urbano de Ojos de Garza, cuando los ocupantes de la embarcación escucharon ruidos en uno de los cristales y, minutos después, percibieron un fuerte olor a humo. Al comprobar que la puerta de acceso al barco se encontraba ardiendo, consiguieron sofocar las llamas con sus propios medios y abandonar rápidamente el lugar.

Agresión con un objeto contundente

Una vez estuvieron a salvo en el exterior, los dos moradores de esta embarcación se percataron de que un vehículo estacionado en las inmediaciones, también, comenzaba a incendiarse por una de sus ruedas, por lo que procedieron a apagar ese otro fuego.

Cuando uno de ellos trataba de sofocar el incendio en el vehículo fue agredido con un objeto contundente por el arrestado, que se localizó y detuvo poco después por agentes personados en el lugar, a quienes reconoció que provocóel incendio de la embarcación a sabiendas de que se trataba de la morada de las víctimas y de que estas se encontraban en su interior.

Los policías constataron que el barco era madera, lo que incrementó el riesgo para la vida de las personas afectadas que, al igual que el detenido, se trasladaron para una valoración en el centro de salud más cercano y se recuperan de las lesiones sufridas.

La Policía Nacional continúa con las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos, que ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial, precisa la nota.