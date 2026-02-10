Este agua embalsada permitirá sostener el riego del campo durante 2026 e incluso 2027

Las últimas lluvias que han caído en Gran Canaria han cuadriplicado el agua embalsada en las presas y permiten sostener el riego del campo durante 2026 e incluso 2027 en las zonas donde más ha llovido, según informó el Cabildo insular.

Las presas del Cabildo de Gran Canaria cuadruplican su volumen de agua/ Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Las siete presas que gestiona el Cabildo grancanario a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) han pasado de contener 506.507 metros cúbicos el pasado mes de noviembre a los 1.976.543 que se registraron el día 30 de enero de este año.

Por otro lado, a estas cantidades se les suma los once hectómetros cúbicos que almacenan los 13 embalses de titularidad privada de mayor relevancia y que sitúan en 13 millones los metros cúbicos que en la actualidad están disponibles para regar el territorio insular.

Fin a una sequía de cinco años

En cuanto a las presas públicas, la que sostiene mayor cantidad de agua es la de Gambuesa, que alcanza los 590.141 metros cúbicos, seguida de las de Chira, con otros 460.352 yCandelaria, que ha alcanzado su capacidad máxima, con 396.884.

Tras cinco años de sequía permanente, las borrascas ‘Emilia’ y ‘Francis’ que pasaron por el cielo grancanario a finales del año pasado y a principios de este 2026, ya aportaron a las presas y balsas un total de 1.141.458 metros cúbicos.

Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Esta cantidad conlleva una capacidad de almacenamiento de un 16% y supuso un incremento del 14% con respecto a las últimas lecturas registradas en el episodio de la borrasca ‘Claudia’, así como la recuperación de los datos que se registraban en octubre de 2023.

Un mes después, las lluvias que han vuelto a caer en la isla han elevado aún más esas cifras de almacenamiento, hasta llegar al 19% de su capacidad total, con esos 1,97 millones de metros cúbicos de agua embalsada en las presas públicas.

Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Por otro lado, Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo y vicepresidente del CIAGC, puso de manifiesto, a través de una nota de prensa, la satisfacción de la institución por contar con esa importante cantidad de agua.

“Son unos volúmenes muy relevantes y, además, las lluvias nos han dejado unas aguas tranquilas y serenas, que han regado prácticamente todas las cumbres y medianías de la isla, con toda la flora que podamos tener de almendros, olivos y los grandes parrales, que se han podido ver beneficiados de este riego generalizado”, subrayó el consejero.