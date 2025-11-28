Hasta siete futbolistas convocadas por sus selecciones del CD Tenerife Femenino para los compromisos internacionales de noviembre

Presencia internacional del CD Tenerife Femenino en la ventana FIFA / CD Tenerife Femenino

Aleksandra Zaremba, Sakina Ouzraoui, Nay Cáceres, Paulina Gramaglia del primer equipo; y, Milagros Martín, Pola y Carolina Ferrera del primer filial tinerfeño, son las siete jugadoras que representan el blanquiazul del CD Tenerife Femenino en el parón FIFA de este final de mes de noviembre.

Desde el continente europeo, pasando por África hasta Sudamérica. Las jugadoras disputarán encuentros oficiales y amistosos en este espacio internacional del calendario.

Los distintos encuentros

Los encuentros con algo en juego se disputarán en el continente americano. Nay Cáceres y Bárbara Martínez ‘Pola’, jugarán con Venezuela dos encuentros pertenecientes a la Liga de Naciones de CONMEBOL. El primero el 28 de noviembre en Ecuador y el segundo como locales ante Perú, el 2 de diciembre. Paulina Gramaglia y Milagros Martín jugarán en Buenos Aires ante Bolivia, un encuentro de la misma competición, en la lucha por la clasificación para el Mundial.

Al otro lado del charco, la selección polaca de Aleksandra Zaremba tendrá una cita de carácter amistoso ante Eslovenia (28 de noviembre) en la ciudad de Gdansk. Al igual que Sakina Ouzraoui, que se concentrará con Marruecos para entrenar y jugar dos encuentros ante Burkina Faso, también el viernes 28 de noviembre y ante Sudáfrica el martes 2 de diciembre.

La joven centrocampista canaria Carolina Ferrera, estará con España Sub-17, para hacer frente a Portugal, Hungría y Bulgaria en un pequeño torneo clasificatorio para el Campeonato Europeo Sub-17. La futbolista de la cantera blanquiazul está concentrada desde el 24 de noviembre hasta el 2 de diciembre con la selección española.

Estas convocatorias son el reflejo del buen trabajo que se viene realizando en la entidad blanquiazul, tanto en el primer equipo, actual quinto clasificado en Liga F Moeve después de firmar una victoria de prestigio ante el Atlético de Madrid en casa, como en el filial, que está completando una gran temporada en Primera Federación.