Telde se convierte en el epicentro del balonmano nacional con la Copa de España 2026. El Pabellón Rita Hernández acogerá el 7 y 8 de febrero a los gigantes de la Liga ASOBAL: FC Barcelona, Logroño, Bidasoa Irún y Atlético Valladolid

Gran Canaria se viste de gala para recibir al mejor balonmano del país. El próximo 7 y 8 de febrero, el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde será la sede de la Copa de España 2026. Una cita que reunirá a los cuatro mejores equipos de la primera vuelta de la Liga ASOBAL en un formato de «Final Four».

El evento fue presentado oficialmente por Poli Suárez, consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, quien subrayó que esta competición permitirá a la afición isleña «ver en casa a los mejores equipos del país y convivir con sus referentes».

La Copa de España de balonmano se disputará en Gran Canaria el 7 y 8 de febrero / RFEBM

Un cartel de lujo en una tierra de balonmano

La competición contará con la participación del FC Barcelona, Dicorpebal Logroño La Rioja, IRUDEK Bidasoa Irún y Recoletas Atlético Valladolid. Este torneo no solo supone un hito deportivo, sino también un homenaje a la tradición canaria en este deporte, cuna de leyendas como Dani Sarmiento o Marta Mangué.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó la importancia de elegir a Telde como sede: «Queremos descentralizar los grandes eventos y llevar estas competiciones a distintos puntos de la isla para generar polos de actividad económica y social».

Calendario y sorteo de emparejamientos

La acción se dividirá en dos jornadas:

Sábado 7 de febrero: Semifinales.

Semifinales. Domingo 8 de febrero: Gran Final.

La expectación es máxima, y el destino de los cruces se conocerá el próximo lunes 19 de enero, día en el que se celebrará el sorteo oficial en el Cabildo de Gran Canaria.

Mucho más que el primer equipo: llega la Minicopa

De forma paralela al torneo profesional, el Pabellón Rita Hernández vibrará con la Minicopa de España juvenil. En ella participarán las categorías inferiores de los cuatro clubes clasificados, ofreciendo una oportunidad única para ver en acción a las futuras estrellas que dominarán el balonmano europeo en los próximos años.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, calificó como un «privilegio» regresar a una tierra donde este deporte goza de un arraigo tan profundo y una gestión institucional tan sólida.