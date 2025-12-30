Las Campanadas de RTVC se celebrarán este miércoles desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera, El Hierro, y estarán conducidas por cuatro rostros conocidos de esta casa: Eloísa González, Elvis Sanfiel, Mayer Trujillo y Matías Alonso

Este martes se ha presentado en el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en el municipio de La Frontera, en la islas de El Hierro, el cartel oficial de las campanadas de Fin de Año, que está encabezado por los presentadores encargados de conducir este evento especial, cuatro rostros conocidos de Radio Televisión Canaria, Eloísa González, Mayer Trujillo, Elvis Sanfiel y con una nueva incorporación, la de Matías Alonso.

El acto de presentación del cartel en el Terrero de Lucha Ramón Méndez reunió a Pablo Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de La Frontera, a Norberto Betancor, concejal de Fiestas del citado municipio, a Davinia Suárez, consejera Turismo Cabildo de El Hierro, y Narvay Quinterno, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

En opinión del alcalde del Ayuntamiento de La Frontera, es un cartel «digno para la ocasión, encabezado por el Combo Dominicano, la cantante Lucrecia o el DJ Ray Castellano, uno de los mejores DJs que tenemos en Canarias».

Presentación del cartel de las Campanadas de Fin de Año de RTVC desde El Hierro. RTVC.

El concejal de Fiestas del citado municipio, por su parte, ha asegurado que «para que el evento salga bien», entre otras medidas, se ha activado un «servicio gratuito de guaguas, que hará más fácil el acceso a este terreno de lucha».

Todo listo en el terrero de lucha

En el Terrero de Lucha Ramón Méndez continúan con los preparativos para que esté todo listo mañana miércoles, 30 de diciembre de 2025, para compartir con ustedes la ultima noche del año y donde se ha instalado un reloj gigante digital que marcará las campanadas para dar la bienvenida al 2026. Este mismo martes por la mañana se ha sincronizado con el Campanario de Joapira para que todos los asistentes puedan seguir las campanadas sin problemas desde cualquier isla canaria.

El aforo previsto en el interior del terrero será de unas 500 personas, aunque también se podrá seguir el evento desde una pantalla que se instalará en la Plaza de Candelaria. Además, todos los asistentes contarán con uvas y cotillón gratuitos.

Una cita que podrá seguirse en directo desde todos los hogares a través de RTVC y que supone sin duda un escaparate y reclamo para dar a conocer la isla. En este sentido, la consejera Turismo Cabildo de El Hierro, ha afirmado que es una «oportunidad para que los canarios nos sigan conociendo. Son nuestro público objetivo principal, nuestro turista principal», son los canarios».

Asimismo, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, ha añadido que el Terreno de Lucha de La Frontera, en la montaña de Joapira, con su campanario detrás es «un sitio único en el mundo, con lo cual vamos a poder disfrutar todos y todas».