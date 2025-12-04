Se celebrarán desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera (El Hierro), y estarán conducidas por Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo

El grupo apuesta por un escenario de fuerte valor simbólico y por una retransmisión que pondrá en primer plano la identidad y el patrimonio cultural de la isla más occidental del Archipiélago

El Hierro será el epicentro de la emoción canaria: RadioTelevisión Canaria celebrará las Campanadas 2026 desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en el municipio de La Frontera (El Hierro), un espacio cargado de simbolismo que este año se transforma en el corazón de la bienvenida del año para todo el Archipiélago.

Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, serán los encargados de guiar a todo el Archipiélago en una noche que promete fuerza, cercanía y un homenaje claro a las raíces de Canarias.

El grupo apuesta así por un enclave de gran valor patrimonial, modelo de sostenibilidad, hogar del pueblo bimbache y cuna de Valentina la de Sabinosa, que se convertirá así en el escenario desde el que la radiotelevisión pública acompañará a Canarias en la noche más simbólica del año.

Vocación de servicio público y cohesión territorial

Durante la rueda de prensa, el Administrador General de RTVC, César Toledo, destacó el esfuerzo logístico y técnico que implica una producción de estas características “encaja plenamente con la vocación de servicio público, de cercanía y de cohesión territorial” del Ente público. “Esta es una demostración de cómo unir el Archipiélago, acercar las islas y acompañar a la ciudadanía en una noche en la que la mayoría de canarios y canarias eligen Televisión Canaria para partir el año”, afirmó.

Toledo destacó además que, por primera vez, las Campanadas se emitirán también en directo a través de las ondas de La Radio Canaria, motivo por el que Mayer Trujillo se suma a la conducción junto a Eloísa González y Elvis Sanfiel, “líderes de los programas más vistos de nuestro canal, un lujo absoluto para acompañar el fin de año”, sentenció.

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, agradeció que RTVC haya escogido un entorno “emblemático e histórico” que enlaza directamente con la memoria colectiva del pueblo herreño, y subrayó el valor singular del campanario de la iglesia de la Candelaria, “el único en Canarias que se encuentra exento del edificio parroquial”, convertido ahora en un símbolo visual que sostiene el espíritu de la retransmisión.

Añadió además la carga afectiva del espacio elegido, vinculado a la lucha canaria y a figuras como el célebre Pollito de La Frontera, que vivió allí algunos de sus momentos más gloriosos: un recordatorio de la fuerza cultural que une a la Isla y que inspira a toda Canarias en una noche tan especial.

Presentación de las Campanadas de Fin de Año de RTVC desde La Frontera, El Hierro

Una identidad compartida

El Administrador General avanzó que la noche del 31 de diciembre se vivirá en El Hierro “una experiencia inolvidable”, no sólo en términos televisivos sino como una declaración de unidad e identidad común.

La isla, en su biodiversidad, integra de alguna manera una parte del resto del Archipiélago; esa singular idiosincrasia la convierte en un símbolo compartido por todos los canarios, en un patrimonio vivo que hace aflorar un sentimiento común de orgullo y pertenencia.

Allí, donde durante siglos el meridiano cero marcó los límites del mundo conocido, RTVC marcará también el límite entre un año que se va y otro que llega, con la emoción de saber que el primer brindis canario nacerá desde ese pequeño gran corazón del océano.

Homenaje a la lucha canaria

En La Frontera, se encuentra el Terrero de Lucha Ramón Méndez, uno de los espacios más emblemáticos de la Isla. Situado junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, este espacio de arena dorada y gradas encamadas ha sido testigo de generaciones que han celebrado allí identidad, esfuerzo y comunidad.

Retransmitir desde este lugar las Campanadas supone un gesto cargado de significado. Un homenaje a nuestras raíces y una invitación a seguir caminando juntos, con la claridad de saber de dónde venimos y hacia dónde queremos seguir brindando.

Tres presentadores para una noche mágica

La noche del 31 de diciembre, la arena central del Terrero de Lucha Ramón Méndez se transformará en un gran escenario circular rodeado de público, desde el que comenzará una fiesta a las 22:00 horas con actuaciones musicales del Combo Dominicano y de Lucrecia.

A las 23:30 horas, Televisión Canaria, La Radio Canaria, así como la web de RTVC y las redes sociales del grupo, conectarán en directo con este espacio, que tendrá como telón de fondo el campanario de la iglesia de la Candelaria, para acompañar a todos los hogares del Archipiélago hacia la llegada de 2026. Los presentadores de esta edición serán Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, quienes conducirán la despedida del año desde este icónico rincón herreño.

RTVC desplegará un dispositivo técnico reforzado, en coordinación con las instituciones insulares y municipales, para garantizar una emisión en tiempo real que capture no sólo la emoción de las Campanadas, sino también la atmósfera festiva y la singularidad del municipio de La Frontera. La retransmisión destacará mensajes de unidad y solidaridad en un contexto global de desafíos, recordando que las Islas Canarias son ejemplo de convivencia pacífica y colaboración entre culturas.

La elección de El Hierro es también un reconocimiento a una isla que ha sabido reinventarse, que ha apostado por la sostenibilidad y por vivir en armonía con la naturaleza. Mostrar su belleza en la noche más esperada del año será un regalo para todos los canarios: una forma de recordar que lo pequeño también es inmenso y que los comienzos más luminosos, a veces, nacen desde el lugar más humilde y sereno.