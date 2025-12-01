El administrador general de RTVC, César Toledo, ha comparecido este lunes en comisión parlamentaria

Vídeo RTVC.

Las campanadas para dar la bienvenida a 2026 en Televisión Canaria se retransmitirán este año desde La Frontera, en El Hierro. Así lo ha anunciado el nuevo administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, en comisión parlamentaria.

El 4 de diciembre se presentará oficialmente en El Hierro las campanadas de fin de año. Y el 8 de diciembre el programa ‘Una hora menos‘ hará un especial desde Arrecife en Lanzarote con la presentación de la programación especial de Navidad de RTVC así como del villancico corporativo que este año tiene el lema «RTVC, el calor de la Navidad”.

Objetivos para RTVC

César Toledo ha explicado en comisión parlamentaria sus objetivos al frente del ente público. Ha planteado una Radio Televisión Canaria donde todas las piezas funcionen de forma cohesionada. Donde se ofrezca un producto de calidad y cercanía y que contribuya a reforzar el tejido audiovisual y cultural de las islas.

César Toledo, durante su comparecencia en comisión parlamentaria.

Le han pedido «alguna actuación que vaya encaminada a lograr recursos para televisión y que no sea todo el tiempo colgar presupuestos».

La oposición ha echado en falta una mayor concreción y le ha puesto tareas. La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, ha dicho que «desde nuestro grupo nos conformaríamos si usted consiguiera la paz laboral». Toledo ha respondido que «este miércoles he convocado a los representantes de los trabajadores de la Televisión Canaria y este mismo viernes también retomaré las negociaciones con el Comité de Empresa de la Radio Canaria»

La diputada de ASG, Melodie Mendoza, aseguró que Toledo tendrá el apoyo de su grupo siempre que «su gestión vaya en la dirección de servicio público, independencia editorial y calidad informativa».

También ha habido críticas al modo de elegir a los administradores generales. La diputada del PSOE, Nira Fierro, afirmó que «hemos sido extraordinariamente críticos con que usted esté aquí sentado, pero bueno, piense una cosa positiva que de aquí en adelante sólo tiene que ganar con nosotros».

Toledo anunció que esta semana se conocerá el nuevo organigrama directivo de Radio Televisión Canaria.