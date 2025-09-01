Marie Gossé viene al Costa Adeje Tenerife para aportar polivalecia, juventud y velocidad al ataque

Marie Gossé: “Vengo con grandes ambiciones para la temporada”

El Costa Adeje Tenerife presentó oficialmente a su décimo fichaje de la temporada, Marie Gossé, en el concesionario Toyota Nivaria, uno de los patrocinadores principales del primer equipo del CD Tenerife Femenino. Con el cierre del mercado de fichajes a punto, la entidad añade polivalencia y velocidad en el ataque tinerfeño.

La llegada de la futbolista internacional por Costa de Marfil supone una nueva opción ofensiva para el conjunto blanquiazul de cara a la temporada 2025/26. Además, se convierte en la tercera jugadora del país africano que viste los colores del club tras Koko Ange y Amani.

Una nueva aventura

Para Marie Gossé, llegar a Tenerife y a Liga F Moeve supone “una nueva aventura, diferente a la del campeonato marfileño, quiero integrarme en el equipo para dar lo mejor de mí y ayudar a poder alcanzar un mayor nivel. Vine para aprender”.

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, señaló que el club continúa “con la misma hoja de ruta, buscando talentos jóvenes. Marie cumple todos los requisitos que queremos. El proceso de adaptación creo que será sencillo porque cuenta, por ejemplo, con su compañera de selección Amani”.

El director deportivo del CD Tenerife Femenino, Jordi Torres, destacó la relevancia del fichaje, “es una futbolista con mucho desequilibrio, muy rápida y muy joven, algo que estamos buscando para rejuvenecer el equipo y sobre todo en la parte ofensiva, para que nos ayuden a lograr los objetivos marcados en la temporada”.