“Espero poder sumar mucho al equipo, Tenerife despierta emociones y esperamos que este proceso las traiga”, afirmó Gramaglia

Paulina Gramaglia inicia su etapa blanquiazul con su presentación

El proyecto del Costa Adeje Tenerife, primer equipo del Club Deportivo Tenerife Femenino, continúa sumando piezas de calidad con la incorporación de Paulina Gramaglia, presentada este viernes en un acto celebrado en la sede de Turismo de Tenerife. La internacional argentina, de tan solo 22 años, llega a la Isla tras una trayectoria marcada por la precocidad, el talento y la ambición.

Experiencia

Llegando a portar el brazalete de capitana con la selección sub-17, Gramaglia actualmente es internacional absoluta y ha disputado ya una Copa América. Su carrera internacional incluye experiencias en el Houston Dash de la NWSL estadounidense y en el Red Bull Bragantino de la liga brasileña, donde jugaba cedida.

En su presentación, la atacante destacó la ilusión con la que afronta este reto: “Tenerife me transmite muy buenas sensaciones. Llego con muchas ganas de aportar goles, entrega y compromiso. Vengo a crecer como futbolista y como persona, y a dar todo lo que esté en mis manos para que el club logre sus objetivos”.

El vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Lope Afonso, destacó que “es una suerte presentar aquí a Paulina, una futbolista con experiencia internacional que viene para dar muchas tardes de gloria a la isla en un Heliodoro renovado, en el que también el fútbol femenino va a ser protagonista”.

Por último, el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, subrayó la relevancia de su fichaje: “Paulina es una jugadora de área, con olfato goleador, pero también con carácter y experiencia pese a su juventud. Para nosotros es un orgullo poder presentarla en las instalaciones de Turismo de Tenerife como agradecimiento al apoyo continuo que recibimos por parte de la institución”.