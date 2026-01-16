El presidente del Cabildo de Gran Canaria considera que esta operación tiene una «evidente repercusión» sobre el funcionamiento, la estabilidad y el progreso del puerto de la Luz y Las Palmas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha solicitado al Gobierno que «analice, controle y, si fuera preciso, condicione o desautorice» la compra del 45 % de las acciones de la empresa española Boluda Corporación Marítima por parte de la empresa marroquí Masac Maroc.

Informa RTVC.

En un comunicado difundido este jueves, Morales recuerda que Boluda es una empresa de gestión de servicios y logística que opera en la península como en Canarias, en centros ubicados en algunos casos en espacios que se gestionan en régimen de concesión, al tratarse de recintos portuarios públicos.

En una carta remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores, el presidente del Cabildo de Gran Canarias advierte de que «esta operación tiene una evidente repercusión sobre el funcionamiento, la estabilidad y el progreso del puerto de la Luz y Las Palmas que las instituciones grancanarias y españolas deben proteger».

Al respecto, remarca que Masac Maroc es una empresa portuaria marroquí de origen público, porque mantiene buena parte de su accionariado bajo el control del Estado de Marruecos, que posee el 25 % de forma directa y también es el socio principal de su primer accionista, Tánger Med -propietario de otro 35 %-, a través del fondo Hassan II para el desarrollo económico.

Morales pide al Estado que bloquee la compra del 45% de Boluda por una empresa de Marruecos. En imagen, Puerto de Las Palmas. Europa Press.

Control de las inversiones extranjeras directas en España

Así mismo, ha recalcado que el operador norteafricano considera esta alianza estratégica, y se materializará a través de Marsa Maroc International Logistics (MMIL), filial 100 % propiedad de Marsa Maroc y responsable del desarrollo internacional. Morales considera que esta operación podría estar afectada por la normativa marco del control de las inversiones extranjeras directas en España.

En su misiva, mantiene que esta inversión «está afectada por la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras en España contemplado en la Ley 19/2003, 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, no sólo por sus efectos potenciales en determinados sectores estratégicos de nuestra economía, sino también por las características del inversor, al tratarse de una empresa controlada por el Gobierno marroquí».

Además, subraya de que Masac Maroc superará «con creces» el umbral de una participación igual o superior al 10 % del capital social de la sociedad española previsto en la ley, para considerarla una inversión extranjera directa a efectos de la aplicación del régimen de suspensión de la liberalización.

Morales también ha trasladado su preocupación por el desarrollo de infraestructuras portuarias y «estrategias expansionistas» de Marruecos frente a Canarias por sus «demandas históricas sobre las aguas canarias y sus tierras raras y minerales y la seguridad aérea del Sahara Occidental», lo ha asegurado que «inquieta» al Cabildo.