El proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 comienza esta próxima semana su recorrido parlamentario, con unos trámites que se extenderán hasta el 16 de diciembre, cuando será el debate final de las cuentas y su previsible aprobación definitiva por el pleno de la cámara regional.

El gasto total no financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 está previsto en 12.491,4 millones de euros, un aumento de 813,2 millones con respecto al de 2025, lo que supone un 7 % más.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el proyecto de ley el 22 de octubre y el 30 de ese mes fue entregado a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien este próximo martes explicará los presupuestos a los grupos parlamentarios en la comisión parlamentaria correspondiente.

Presentación de enmiendas

Tras Asián, entre el martes y el viernes pasarán por la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias los consejeros de cada área para informar de los planes de sus departamentos respectivos para 2026.

Los grupos dispondrán hasta el viernes 21 de noviembre para presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presupuestario, que el pleno del Parlamento debatirá el martes 25 de noviembre.

Después de ese debate de primera lectura del proyecto de ley, en el caso de que se rechacen las eventuales enmiendas a la totalidad como es previsible, se abrirá el plazo para la presentación de las enmiendas parciales, que se cierra el miércoles 26 de noviembre a las 10.00 horas.

Debate el 16 de diciembre

La ponencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda se reunirá los días 3 y 4 de diciembre para elaborar su informe sobre el proyecto del Gobierno y el 11 de diciembre se reunirá la Comisión completa para elevar su dictamen al pleno con las enmiendas parciales que decida incorporar.

El debate plenario está fijado para el martes 16 de diciembre y el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, el tercero de esta legislatura, entraría en vigor el 1 de enero de 2026.