Este jueves vuelve la nubosidad baja y las temperaturas apenas cambiarán con máximas más bien primaverales

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este jueves volveremos a ver nubosidad baja, a menos de 500–700m por el norte y este de las islas, especialmente a primeras y últimas horas. Podrán formar algunos bancos de niebla. En el resto, cielos despejados.

Las temperaturas apenas cambiarán, mínimas frescas y máximas más bien primaverales, valores 22 – 27ºC en costas. El viento será del nordeste flojo a moderado en costas, girando al norte-noroeste flojo a últimas horas. Soplará del este flojo en cumbres, tendiendo a variable flojo en horas centrales del días, y al noroeste flojo al final. Y en el mar, marejada generalizada, y oleaje de fondo del noroeste disminuyendo de 3,5 a 2,5m de altura en costas abiertas al norte y oeste.

Gráfico RTVC

Previsión por islas

EL HIERRO: Salvo algunas nubes bajas por el norte y este al amanecer, cielos despejados. Las temperaturas apenas cambiarán, y viento del nordeste disminuyendo.

LA PALMA: Intervalos de nubes bajas a menos de 700m, especialmente por el este. Numerosas horas de sol en el resto, con temperaturas sin cambios. Viento alisio amainando.

LA GOMERA: Nubes bajas matinales en zonas bajas del norte. Tiempo soleado en el resto con temperaturas sin cambios, máximas 22 – 25ºC en costas.

TENERIFE: Nubosidad baja formando algunos bancos de niebla en puntos del norte y este, incluida la capital al amanecer. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas agradables en costas. Y viento del nordeste flojo a moderado, girando al norte flojo.

GRAN CANARIA: Intervalos de nubes bajas al amanecer en parte del norte y del este, incluida la capital y quizá, en la costa suroeste. Podrán formar bancos de niebla. Luego así como en el resto, cielos despejados. Temperaturas sin cambios, y viento alisio a menos.

FUERTEVENTURA: Cielos poco nubosos o despejados salvo algunas brumas matinales en puntos del Este e interiores. Las temperaturas marcarán algún grado menos, suaves.

LANZAROTE: Nubes bajas al amanecer en parte del norte, este e interiores, dando paso al sol a lo largo de la mañana. Temperaturas agradables, y viento alisio flojo.

LA GRACIOSA: La jornada comenzará con nubes bajas. Tenderán a disiparse a lo largo de la mañana para reaparecer al anochecer. Temperaturas suaves, y viento a menos.