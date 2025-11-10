A la espera de la borrasca que llegará a Canarias a mitad de semana, este martes tendremos nubosidad en las islas, sobre todo por la mañana. Las temperaturas sin cambios y destaca el mar de fondo con olas que podrían alcanzar los tres metros de altura

Previsión del tiempo en Canarias para el 11 de noviembre. Este martes tendremos nubosidad de tipo bajo en todas las islas mayormente por la mañana e irán a menos durante la tarde. Aparecerán nubes por flujos de vientos del SO que se anclarán en las vertientes S de las islas más occidentales, en Gran Canaria lo hará a últimas horas de la jornada.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 11 de noviembre / RTVC

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios. Las máximas suben entre 1 y 2 grados en medianías del N de Gran Canaria y suben ligeramente en Anaga, en Tenerife e interior de La Palma. Bajan débilmente en la península de Jandía, en Fuerteventura. Las mínimas bajan sutilmente en el E de La Palma y O de Gran Canaria. El descenso será más acusado en el interior de Fuerteventura y Lanzarote.

El viento seguirá soplando flojo por la mañana del NE girando a SO por la tarde.

Con respecto a la situación marítima destacar el mar de fondo en costas abiertas al N con olas que podrán alcanzar los 3 m de altura y en costas del S mar de fondo también con olas en torno al 1,5 – 2,0 m de altura.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

EL HIERRO: Cielos con nubes bajas durante toda la jornada y el ambiente más despejado lo encontraremos en el S. Viento flojo y predominio de brisas. Temperaturas que irán entre los 15 y los 19 grados en Valverde.

LA PALMA: Predominio de nubes bajas con probabilidad de algunos chubascos ocasionales sobre todo en el NE de la isla. En el resto cielos con algo de nubes. Viento flojo que irá cobrando fuerza del SO a última hora del día. Temperaturas en torno a los 23 grados en la capital.

LA GOMERA: Jornada con bastantes nubes sobre todo en el S y O de la isla. Predominio de brisas y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 25 grados en la capital.

TENERIFE: Nubosidad baja en la segunda mitad de la jornada en la vertiente S y E. Algo de nubes y claros en el N. El viento flojo variable rolando a SO en horas centrales del día. Temperaturas sin cambios.

GRAN CANARIA: Cobertura nubosa en el N y el ambiente más soleado lo encontraremos en el S. El viento flojo del NE por la mañana y tornando a SO por la tarde que se irá intensificando. Temperaturas máximas en torno a los 24 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Predominio de cielos nubosos durante la mañana que irán dando paso al sol por la tarde. Nubosidad baja algo más compacta en el N. Viento flojo del SO. Temperaturas entre los 18 y 24 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Predominio de nubes y claros toda la jornada. Viento flojo del NE que irá cambiando al SO por la tarde. Temperatura máxima de 24 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Cielos de nubes bajas con régimen de brisas. Las temperaturas oscilarán en torno a los 19 y 24 grados.