ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Episodio de inestabilidad con posibles precipitaciones

RTVC
RTVC

Estamos a las puertas de un episodio de inestabilidad en las islas, que en principio parece corto y no muy intenso

A partir de mañana esperamos precipitaciones que podrían ser moderadas y puntuales en las islas occidentales. En principio afectará en mayor medida a La Palma y a Tenerife y de cara a la madrugada del viernes y primeras horas se extenderán al resto de la provincia occidental. En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote predominará la nubosidad alta, básicamente.

El viento soplará flojo del noroeste en la mitad occidental de la comunidad y de norte flojo en la oriental.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, máximas en torno a los 25 grados en la capitales de islas salvo en El Hierro y en La Palma.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas cercanas a los 2m. de altura y marejada en las del sur.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias el miércoles 16 de octubre de 2025
Mapa de la previsión del tiempo en Canarias el miércoles 16 de octubre de 2025

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: se verán nubes a casi todos los niveles y habrá probabilidad de chubascos en forma de goterón de oeste a este. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados.

La Palma: posibles chubascos desde por la mañana, entrarán por el oeste y se pasarán al este por la tarde remitirán para volver durante la madrugada. Temperaturas similares.

La Gomera: la nubosidad irá a más, podría caer agua aunque no será muy importante en esta isla hasta el viernes. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 25 grados.

Tenerife: nubes a distintas alturas ganando metros en altitud. La probabilidad de lluvia estará presente tanto este jueves como el viernes. Las temperaturas no variarán demasiado.

Gran Canaria: habrá abundante nubosidad y no se descarta algún goterón. No habrá viento y las temperaturas se mantendrán entre los 20 y los 25 grados en la capital.

Fuerteventura: nubes medias y altas todo el día, en principio con poca probabilidad de lluvia. No habrá viento y los valores en el termómetro irán de los 19 a los 25 grados.

Lanzarote: las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados en Arrecife. Se verán nubes a distintos niveles y no habrá viento. Será la isla con menos probabilidad de agua.

La Graciosa: esperamos nubes altas cubriendo durante toda la jornada toda la isla. El viento soplará flojo del norte y las temperaturas 24-25 grados.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Rescatados 13 hombres en una patera al sur de Gran Canaria

EEUU pide a Hamás que deje de disparar contra civiles y respete el acuerdo de paz

Tenerife, Lanzarote y La Graciosa prorrogan la Emergencia Hídrica hasta 2026

Encuentran restos cerámicos y un antiguo muro en las Cuevas de Risco Caído

La vivienda en Canarias y Baleares es un 20 % más cara que en plena burbuja inmobiliaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025