Estamos a las puertas de un episodio de inestabilidad en las islas, que en principio parece corto y no muy intenso

A partir de mañana esperamos precipitaciones que podrían ser moderadas y puntuales en las islas occidentales. En principio afectará en mayor medida a La Palma y a Tenerife y de cara a la madrugada del viernes y primeras horas se extenderán al resto de la provincia occidental. En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote predominará la nubosidad alta, básicamente.

El viento soplará flojo del noroeste en la mitad occidental de la comunidad y de norte flojo en la oriental.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, máximas en torno a los 25 grados en la capitales de islas salvo en El Hierro y en La Palma.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas cercanas a los 2m. de altura y marejada en las del sur.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias el miércoles 16 de octubre de 2025

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: se verán nubes a casi todos los niveles y habrá probabilidad de chubascos en forma de goterón de oeste a este. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados.

La Palma: posibles chubascos desde por la mañana, entrarán por el oeste y se pasarán al este por la tarde remitirán para volver durante la madrugada. Temperaturas similares.

La Gomera: la nubosidad irá a más, podría caer agua aunque no será muy importante en esta isla hasta el viernes. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 25 grados.

Tenerife: nubes a distintas alturas ganando metros en altitud. La probabilidad de lluvia estará presente tanto este jueves como el viernes. Las temperaturas no variarán demasiado.

Gran Canaria: habrá abundante nubosidad y no se descarta algún goterón. No habrá viento y las temperaturas se mantendrán entre los 20 y los 25 grados en la capital.

Fuerteventura: nubes medias y altas todo el día, en principio con poca probabilidad de lluvia. No habrá viento y los valores en el termómetro irán de los 19 a los 25 grados.

Lanzarote: las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados en Arrecife. Se verán nubes a distintos niveles y no habrá viento. Será la isla con menos probabilidad de agua.

La Graciosa: esperamos nubes altas cubriendo durante toda la jornada toda la isla. El viento soplará flojo del norte y las temperaturas 24-25 grados.