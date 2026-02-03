El primer Día de Tenerife culmina con una reivindicación a la unidad y la identidad

Rosa Dávila defendió que la necesidad de «unidad para cuidarnos, para escucharnos, para tendernos la mano en tiempos de polarización” en un acto que también rindió homenaje a Melchior y De Vera

El Cabildo de Tenerife celebró este lunes el primer acto institucional del Día de Tenerife en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Un encuentro que reunió a autoridades, personas distinguidas y representantes de la sociedad tinerfeña para rendir homenaje a quienes han contribuido de manera decisiva al desarrollo y progreso de la isla.

Este encuentro institucional, concebido como un espacio de reconocimiento colectivo y con vocación de permanencia, puso en valor la identidad, los valores compartidos y el compromiso de Tenerife con su presente y su futuro.

Premiados y participantes en el acto institucional de la celebración del primer Día de Tenerife

Homenaje, unidad e identidad

Durante su intervención institucional, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que “el 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria, y a partir de hoy también Día de Tenerife, es una fecha profundamente arraigada en nuestro corazón. Celebramos a nuestra Patrona de Canarias, símbolo de unión, esperanza y protección y conmemoramos que esta isla no es solo un territorio, sino una forma de estar en el mundo”, y subrayó que el Día de Tenerife es “un día para reconocer, para rendir homenaje a quienes han marcado nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro”.

Rosa Dávila en el acto institucional del primer Día de Tenerife

Dávila defendió que “ante una realidad cambiante debemos sentir orgullo por nuestro carácter propio, nacido de hondas raíces; ese valor compartido forma parte de nuestra identidad y debemos preservarlo”, y apeló a que Tenerife siga siendo “un espacio de encuentro, de diálogo y de cohesión social”.

La presidenta expresó que “hoy más que nunca necesitamos unidad. Unidad para cuidarnos, para escucharnos, para tendernos la mano cuando hace falta y para recordar que somos más fuertes cuando caminamos juntos. En tiempos de polarización, elegimos la unidad”.

Acto institucional de la celebración del primer Día de Tenerife

Reconocimiento y agradecimiento

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que «este acto nace con vocación de permanencia. Queremos que sea el día en el que Tenerife se detenga para mirarse, para reconocerse y para agradecer. El día en el que, de forma solemne, se rindan honores a quienes han destacado de manera ejemplar en los ámbitos social, económico, cultural, deportivo, científico y comunitario. Personas cuyo esfuerzo, talento y compromiso han contribuido a hacer de Tenerife una isla mejor”.

Lope Afonso en el acto institucional de la celebración del primer Día de Tenerife

Afonso añadió que «el progreso de Tenerife no es una idea abstracta. Tiene nombre y apellidos. Tiene historias concretas, trayectorias de vida, sacrificios silenciosos y logros colectivos. Y este día está pensado precisamente para eso: para poner en valor a nuestra gente, que es, sin duda, el mayor patrimonio de esta isla».

«Desde el Cabildo de Tenerife entendemos que las instituciones no solo deben gestionar, sino también reconocer, cohesionar y generar identidad compartida. Y este Día de Tenerife nace con ese propósito: reforzar el sentimiento de pertenencia, proyectar un mensaje de orgullo insular y consolidar un espacio de reconocimiento colectivo que nos una como sociedad», señaló Lope Afonso.

Respeto a la identidad

Entrañables fueron las palabras de Andrés Orozco, de la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife, entidad que es Medalla de Oro de Tenerife, que intervino en representación de los galardonados.

Orozco expresó que “la instauración de este día como Día de Tenerife, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, es un gesto que honra a la Corporación insular, porque expresa respeto a nuestras tradiciones, a nuestra identidad y a una manera muy concreta de ser, de vivir y de sentir esta querida tierra española y canaria”. “Un pueblo que olvida sus tradiciones pierde la memoria de su alma”, añadió.

Homenajes a Ricardo Melchior y Cristino de Vera

En esta primera edición del Día de Tenerife hubo un recuerdo especial, con la muestra de un vídeo, para el expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, Medalla de Oro de la isla recientemente fallecido, destacando su legado institucional y su contribución decisiva al desarrollo de Tenerife.

Acto institucional de la celebración del primer Día de Tenerife

De manera especial, se hizo entrega de un detalle conmemorativo a Graciela de Vera, sobrina del pintor Cristino de Vera, en representación del artista y como recuerdo a su herencia humana y artística, quien ostenta la Gran Distinción de Nivaria, fallecido a principios de enero de 2026.

También se realizó la entrega simbólica de un detalle conmemorativo a las personas y representantes de entidades distinguidas asistentes al acto.