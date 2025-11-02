La delantera debutó como titular en la máxima categoría del fútbol femenino español y marcó su primer gol con el conjunto blanquiazul

Primer gol de Iratxe Pérez en su debut como titular con el Tenerife / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa vivió una jornada especial en la novena fecha de la Liga F, con el debut como titular de Iratxe Pérez, canterana del club. Además, la jugadora firmó su primer gol de la temporada. La futbolista se mostró emocionada tras el encuentro y destacó la importancia de este momento tanto a nivel personal como colectivo.

“Para mí es muy bonito debutar en un estadio como este y haber podido marcar gol”, expresó Iratxe tras el partido. “Es muy ilusionante llevar esta camiseta y poder representar al Tenerife en un estadio así. Desde chiquitita he estado representando estos colores y este escudo, y llegar a la máxima categoría, debutar y marcar, es algo muy especial”.

La atacante, que completó los más de 90 minutos, explicó cómo asumió la responsabilidad en el penalti que supuso su primer tanto oficial. “Vi la oportunidad en el penalti y la pedí. Lo más importante es que, a pesar de las adversidades, el equipo ha seguido con la garra que nos caracteriza, y haber ganado hoy aquí ha supuesto un grandísimo reto para nosotras.”

El club celebra así un nuevo paso en la progresión de una de sus jóvenes promesas, reflejo del compromiso, el trabajo y la ilusión que caracterizan al proyecto del CD Tenerife Femenino en la élite del fútbol, con el objetivo claro de impulsar el talento del archipiélago canario.