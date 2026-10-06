Primero Canarias confirma su apuesta por compartir lista con CC, aún por definir candidato

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo, Municipalistas Primero Canarias ha anunciado que ya se han iniciado conversaciones para presentar una lista conjunta con Coalición Canaria para las próximas elecciones el 29 de noviembre

Primero Canarias ha confirmado este martes tras una reunión de su Comité Ejecutivo que ha iniciado las conversaciones para «culminar el proceso de la Mesa de Unidad Canaria» para presentar una lista conjunta con Coalición Canaria en las elecciones generales del 29 de nvoviembre.

Imagen de archivo. Clavijo apela a la “unidad y al interés general” para seguir sumando apoyos al Decreto Canarias

Mesa de Unidad Canaria

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, ha explicado que ahora deberán trasladar su propuesta al resto de partidos interesados en participar en esa «Mesa de Unidad Canaria», para consensuar candidatos y listas en la provincia de Las Palmas dentro de los plazos fijados por la convocatoria electoral

Tras la Ejecutiva Nacional en la que han detallado la decisión a sus militantes y miembros del partido, Henríquez ha asegurado que volverán a reunir la Mesa de Unidad Canaria para definir una candidatura que «defienda los intereses de los canarios y de las canarias en Madrid».

El secretario de Organización de esta nueva formación política ha detallado que este proceso culminará con la lectura de un manifiesto sobre la unidad canaria y «sobre la necesidad de que existan fuerzas de lealtad nacionalista en Madrid», ha destacado.

Aún sin candidaturas

Samuel Henríquez ha insistido que «ni siquiera» han trasladado algún nombre a los representantes de la «Mesa de Unidad Canaria» porque debe ser una decisión conjunta que permita «repetir patrones del pasado»: «Tenemos que iniciar un proceso de unidad, un proceso de diálogo y entre todos decidiremos el candidato».

«Entendemos que son muchísimas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Para defender los intereses de Canarias es necesaria una fuerza nacionalista en Madrid, sobre todo en estas elecciones en las que nos encontramos entre izquierda y derecha, entre Barça y Madrid. Lo que nos interesa es defender los intereses de los canarios independientemente de un lado o de otro», ha ahondado.

Henríquez, que ha admitido que no tienen «mucho margen de maniobra» por los plazos, ha opinado que Teodoro Sosa «podría ser un magnífico candidato a cualquier elección que se presente», pero ha evitado dar por sentado su presencia en la lista de «lealtad canaria».

En este sentido, ha resaltado que el alcalde de Gáldar es «el candidato que más proyección y capacidad tiene dentro de Primero Canarias”, pero ha vuelto a repetir que «no es una decisión que dependa exclusivamente» de su partido.