Principio de acuerdo para poner fin a la huelga del tranvía de Tenerife

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Empresa y sindicatos alcanzan un preacuerdo que deberá ser ratificado por la plantilla el 28 de enero para poner fin a la huelga del tranvía de Tenerife

Metropolitano de Tenerife y los sindicatos CCOO, UGT y USO han alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la huelga del tranvía de Tenerife. Activa desde hace casi dos años, que ahora deberá ser ratificado por la plantilla en una asamblea prevista para el 28 de enero.

El preacuerdo se basa en avances en materia de seguridad laboral y en mejoras de las condiciones de trabajo.

Retirada progresiva de la arena de sílice

Entre los principales hitos destaca la retirada progresiva de la arena de sílice, sustituida desde junio de 2025 por silicato de calcio. Así como la limpieza y descontaminación completa de instalaciones, depósitos y vías, certificada por una empresa especializada.

Además, otras reivindicaciones se abordarán en la futura negociación del convenio colectivo. Metropolitano de Tenerife ha señalado que el acuerdo llega en un momento de récord de uso del servicio. Cerró 2025 con casi 25 millones de pasajeros, el mayor registro desde su inauguración en 2007, y un crecimiento acumulado del 61% desde la implantación de la gratuidad del transporte público en 2023.

