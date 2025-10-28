En la embarcación viajaban tres personas con diversas lesiones, llegando a tardar tres meses en recuperarse

El patrón de un cayuco que llegó con menores y heridos, condenado a cuatro años y medio de prisión. Fotografía: EP

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una condena de cuatro años y medio de prisión a un hombre acusado de ejercer de patrón de un cayuco que llegó a Tenerife con 52 personas a bordo. La embarcación partió de la costa de Senegal el 12 de julio de 2023, en una travesía que se prolongó durante diez días.

En el viaje se encontraban seis menores. El cayuco llegó a la costa de Tenerife el 22 de julio de 2023, teniendo que ser remolcado por una patrullera de Salvamar hasta el muelle de Los Cristianos.

Según el fallo judicial, las condiciones generales de la embarcación para llevar a cabo el viaje eran «absolutamente inadecuadas». Los bidones de gasolina estaban entre los ocupantes. No se disponía de medidas de seguridad tales como luces de posición o sistemas de comunicación pertinentes. Tampoco se repartieron chalecos salvavidas entre las personas que hicieron la travesía.

Fracturas, úlceras e infecciones entre los ocupantes

En su llegada a la costa de Tenerife, tres de las personas que viajaban a bordo presentaban heridas de diversa consideración. Fracturas en el antebrazo, úlceras, infecciones, deshidratación, desintegración del tejido muscular o síndrome de inmovilidad. Una de las personas tardó hasta tres meses en recuperarse de las lesiones.

Al acusado se le atribuye haber cobrado hasta 500 euros a cada una de las 52 personas que viajaban en el cayuco. Desde el primer momento fue detenido y se mantuvo como prueba que llevaba encima unos 300 euros, un documento con coordenadas que coincidían con el trayecto realizado y ser reconocido por algunas personas que viajaban en el cayuco.

El procesado fue acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de ocho de lesiones por imprudencia grave. Se ha impuesto una condena de cuatro años por el primer delito y de cinco meses por el segundo.