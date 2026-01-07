La autoridad judicial ordena prisión preventiva a la madre del bebé, por un presunto delito de asesinato con alevosía tras encontrar al recién nacido en los baños de un hospital en Maspalomas

Prisión preventiva sin fianza para la madre del bebé hallado muerto en Maspalomas. Gobierno de Canarias

Un juez de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, de la mujer acusada de abandonar y causar la muerte de su bebé en los baños de un hospital privado en Maspalomas. La medida se adopta por presunta comisión de un delito de asesinato con alevosía.

Los hechos se remontan al pasado domingo 4 de enero, cuando empleados del Hospital San Roque Meloneras encontraron el cuerpo del recién nacido en los aseos del centro y dieron aviso inmediato a la Policía.

Declaración de la madre del bebé

El caso lo asumió por la autoridad de guardia de la Plaza 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que tomó declaración a la madre del bebé antes de decretar su ingreso en prisión preventiva, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte del recién nacido.