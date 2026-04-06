El detenido hizo uso de un machete y flechas durante la agresión

El joven de 24 años que supuestamente agredió con un machete a una mujer de 60 años e hirió con dos flechazos al sobrino de esta, de 30, el pasado jueves en el municipio grancanario de Arucas, ingresó este lunes en prisión preventiva como presunto autor de dos delitos de tentativa de homicidio y uno de tenencia de armas prohibidas.

Prisión provisional para un joven por agredir a una mujer y su sobrino en Arucas. RTVC

Según informaron fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el detenido pasó a disposición judicial el pasado sábado, cuando se dictó el auto de prisión preventiva y sin fianza.

Heridos fuera de peligro

La Guardia Civil arrestó al joven el mismo jueves, tres horas después de que sucedieran los hechos en el domicilio donde residían las dos víctimas, en el barrio de Santidad, tras una discusión.

Fuentes de este cuerpo organizado informaron de que el acusado asestó primero dos machetazos a la mujer en la parte superior del cuerpo y, posteriormente, hirió con dos flechas al sobrino.

La tía y el sobrino se trasladaron a un centro hospitalario y se encuentran fuera de peligro, según indicaron las fuentes del instituto armado.