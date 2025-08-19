El Auditorio de Tenerife ha presentado la programación de artes escénicas para la temporada 2025-2026: 92 funciones y 13 residencias artísticas y laboratorios teatrales

Auditorio de Tenerife presenta más de medio centenar de conciertos para la nueva temporada

El consejero de Cultura, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, durante la presentacion de la programación de la nueva temporada. Fotografía. Cabildo de Tenerife

El Auditorio de Tenerife ha presentado la programación de artes escénicas para la temporada 2025-2026: 92 funciones y 13 residencias artísticas y laboratorios teatrales. Los detalles fueron ofrecidos por el consejero de Cultura, José Carlos Acha, y el director artístico de la institución cultural, José Luis Rivero.

José Carlos Acha explicó que “esta actividad se suma a los 57 conciertos de su programación propia, las 35 representaciones de Ópera de Tenerife y los 25 de la Orquesta Sinfónica de Tenerife”. El consejero puso en valor la diversidad y cantidad de programación que el Auditorio ofrece a la ciudadanía de la isla y, además, aplaudió “todo el trabajo que se hace diariamente, tanto artístico como técnico, y que el público no ve”. “Pocos auditorios tienen la capacidad del trabajo que demuestra el nuestro cada temporada”, añadió.

José Luis Rivero explicó que las artes escénicas son “la tercera para del Auditorio de Tenerife junto con la ópera y la música, en la que se abordan los lenguajes del cuerpo y la palabra”. “Son siete las producciones propias nuevas de teatro y danza que ofreceremos en esta temporada”, añadió, para especificar que “el Auditorio de Tenerife es el mayor centro de producción artística de Canarias y uno de los mayores de España, un conocimiento acumulado que ponemos al servicio del sector”.

La temporada comienza en septiembre

Rivero habló de la consolidación de La Salita “con una programación estable y semanal de teatro de texto, de pequeño formato, intenso, íntimo y comprometido, que aborda temas sociales, políticos, disidentes, feministas y que visibilizan la diversidad”.

Esta oferta de exhibición de complementa con las residencias artísticas y laboratorios teatrales, “un trabajo que el Auditorio lleva desarrollando desde hace 22 años y que continuamos desde La Salita ofreciendo a los artistas espacio, tiempo y recursos humanos, económicos y técnicos, para que sea posible la investigación y posibles nuevas producciones”.

La temporada comienza el 6 y 7 de septiembre en la Sala Sinfónica con el estreno de Peces borrosos, una producción de Auditorio de Tenerife con la participación de las compañías de la bailarina tinerfeña Carmen Fumero y la taiwanesa Chang Dance Theatre. La acción se traslada al aire libre con Maña, de la compañía de Manuel Alcántara, un espectáculo a caballo entre el circo y la performance, que tendrá lugar en la plaza del Auditorio los días 20 y 21 de septiembre.

Concierto del ciclo Primavera Musical en el Auditorio de Tenerife

MIGUEL BARRETO(Foto de ARCHIVO)19/3/2023

Carmen, nada de nadie, abre la temporada de La Salita

Abre la temporada de La Salita los días 25, 26 y 28 de septiembre Carmen, nada de nadie, basada en la historia real de Carmen Díez Rivera, la jefa de gabinete de la presidencia del Gobierno de España durante la transición. Continúa el teatro en octubre con Las niñas zombi de Celso Giménez de la compañía La tristura, Libros cruzados de Delirium Teatro, y Sombras, por supuesto de la compañía El Silencio.

El domingo 26 de octubre tendrá lugar sobre el escenario de la Sala Sinfónica Prélude, de la francesa Accrorap Company, un trabajo con el que el coreógrafo Kader Attou invita a unos diez bailarines profesionales de hip-hop de la región sur para explorar su universo artístico.

La Salita continúa su programación de octubre, noviembre, diciembre y enero con Memento mori o la celebración de la muerte, de Sergio Blanco; Oveja perdida, ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy sino tu pasto también de Chamán Producciones; Marcela (Una canción de Cervantes), de la Sociedad Cervantina; Helen Keller, ¿la mujer maravilla?, de la compañía Chévere; ¿Sigue peinándose siempre de la misma manera la cantante calva?, de la compañía El Desleal; Tebas Land, de la compañía Timbre 4; Romeo y Julieta y El sueño de la Cía. Criolla; Violencia, de Diego Garrido Sanz; y Misterio del Cristo de los Gascones, de Nao d’amores.

Teatro desde febrero hasta junio

El teatro continúa desde febrero y hasta junio con Las apariciones de Fernando Delgado-Hierro; el estreno de Take off, el nuevo espectáculo de Jose Padilla, una producción de Auditorio de Tenerife; Hoy tengo algo que hacer, de Teatro del Barrio; Equilibrium de la Cía. Delio Island; El enterrador, de Gerard Vázquez y Pepe Zapata; Las pequeñas mudanzas, de Vanessa Espín; Filtro y Dysphoria, de María Goiricelaya; Terra do fogo, de Hotel Europa; La gran cacería, de Juan Mayorga, y La jácara de los cuerpos imposibles, de Alberto Velasco.

En febrero se llevará a cabo sobre el escenario de la Sala Sinfónica La ópera de los tres centavos, una coproducción entre el Teatro Pérez Galdós, Barco Pirata, Unahoramenos y Auditorio de Tenerife del clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, dirigida por Mario Vega y protagonizada por el músico y compositor Coque Malla.

Programación de danza

La programación de danza continúa en junio y julio con la coproducción de La argentina en París 2, de la Cía. Antonio Najarro, con la participación de la Sinfónica de Tenerife; Bogotá, de la compañía de la joven coreógrafa Andrea Peña, y La Quijá, de la compañía de la extremeña Paloma Muñoz.

Finaliza la temporada con dos grandes citas que protagoniza la renombrada compañía de danza de la ópera de Göteborg. Los días 11 y 12 de julio subirá a la Sala Sinfónica Hammer, una coreografía de Alexander Ekman, y -en una sola función- el martes 14 tendrá lugar un programa doble: Ima, de Sharon Eyal, y Wild poetry, de Hofesh Shechter.

En cuanto a las residencias artísticas y laboratorios teatrales se han programado 13 procesos en La Salita de septiembre hasta junio. Las compañías o artistas que pasarán por el Auditorio son Carmen Fumero, Acerina Amador, Cía La tristura, Delirium Teatro, Daniasa Curbelo y Larisa Pérez Flores, Dailo Barco y Claudia Bliss, Jose Padilla, Cía Delio Island, Mario Vega, Luis O’Malley y Aranza Coello.

Las entradas para los espectáculos de septiembre y octubre ya se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com y a partir del 1 de septiembre también en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.

Interior del Auditorio de Tenerife. Imagen Auditorio de Tenerife

Programación de artes escénicas mes a mes

Septiembre



Artes Escénicas – Danza

Sábado 6 y domingo 7. Sala Sinfónica

Peces borrosos. Cía Carmen Fumero y Chang Dance Theatre

Artes Escénicas-Circo

Sábado 20 y domingo 21. Plaza Castillo

Maña. Cía. Manuel Alcántara

Artes Escénicas-Teatro

Jueves 25, viernes 26 y domingo 28. La Salita

Carmen, nada de nadie, de Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García

Octubre

Artes Escénicas-Teatro

Sábado 4 y domingo 5. La Salita

Las niñas zombi. Cía Celso Giménez.

Artes Escénicas-Teatro

Viernes 10 al domingo 12 y miércoles 15 al domingo 19. La Salita

Libros cruzados. Cía Delirium Teatro.

Artes Escénicas-Teatro

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26. La Salita

Sombras, por supuesto. Cía El Silencio

Artes Escénicas-Circo

Domingo 26. Sala Sinfónica

Prelude. Cía Accrorap

Artes Escénicas-Teatro

Viernes 31, sábado 1 y domingo 2. La Salita

Memento Mori o la celebración de la muerte. Sergio Blanco

Noviembre

Artes Escénicas-Teatro

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9. La Salita

Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy sino tu pasto también. Chamán Producciones

Artes Escénicas-Teatro

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16. La Salita

Marcela (Una canción de Cervantes). Sociedad Cervantina

Artes escénicas-Teatro

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23.

Helen Keller ¿la mujer maravilla? Cía Chévere.

Artes Escénicas-Teatro

Viernes 28 y sábado 29. La Salita

¿Sigue peinándose siempre de la misma manera la cantante calva? Cía El Desleal

Diciembre

Artes Escénicas-Teatro

Sábado 6, domingo 7 y lunes 8. La Salita

Tebas Land. Cía Timbre 4

Artes Escénicas-Teatro

Miércoles 10, jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14. La Salita

Romeo y Julieta de bolsillo y El Sueño. Cía Criolla

Enero 2026

Artes escénicas-Teatro

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18. La Salita

Violencia, de Diego Garrido Sanz

Artes escénicas-Teatro

Viernes 23, sábado 24 y domingo 25. La Salita

Misterio del Cristo de los Gascones. Cía Nao d’amores

Febrero

Artes escénicas-Teatro

Domingo 1. Caja escénica

La ópera de los tres centavos, de Mario Vega. Coproducción.

Artes escénicas-Teatro

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8

Las apariciones, de Fernando Delgado-Hierro.

Marzo

Artes escénicas-Teatro

Viernes 6 al domingo 8 y jueves 12 al domingo 15. La Salita

Take off, de Jose Padilla.

Artes Escénicas-Teatro

Jueves 26, viernes 27 y sábado 28. La Salita

Hoy tengo algo que hacer, de Pablo Rosal.

Abril

Artes escénicas-Teatro

Sábado 11. La Salita

Equilibrium. Cía Delio Island

Artes escénicas-Teatro

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19. La Salita

El enterrador, de Gerard Vázquez y Pepe Zapata

Mayo

Artes escénicas-Teatro

Viernes 1, sábado 2 y domingo 3. La Salita

Las pequeñas mudanzas, de Vanessa Espín

Artes escénicas-Teatro

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17. La Salita

Filtro, de María Goiricelaya

Artes escénicas-Teatro

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24. La Salita

Dysphoria, de María Goiricelaya.

Junio

Artes escénicas-Danza Jueves 4 y sábado 6. Sala Sinfónica

La Argentina en París 2. Cía Antonio Najarro. Coproducción. Artes escénicas-Teatro Viernes 12, sábado 13 y domingo 14. La Salita

Terra do fogo. Hotel Europa La Salita Artes escénicas-Teatro Viernes 19 y sábado 20. La Salita

La gran cacería, de Juan Mayorga Artes escénicas-Teatro Viernes 26, sábado 27 y domingo 28. La Salita

La jácara de los cuerpos imposibles, de Alberto Velasco. Artes escénicas-Danza Martes 30 y miércoles 1 de julio. Sala Sinfónica Bogotá. Cía Andrea Peña

Julio