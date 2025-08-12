El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote afirma que se ha detectado una ‘importante cantidad’ de esta especie venenosa en Arrieta.

Prohibido el baño la playa de La Garita, en Lanzarote, por la presencia de dragones azules.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este martes de que se ha ondeado la bandera roja en la playa de La Garita, en el municipio lanzaroteño de Haría, tras detectarse la presencia de un número importante de ejemplares de Glaucus atlanticus, conocidos popularmente como dragones azules.

Ante ello, se ha prohibido el baño en la playa de La Garita, en Arrieta, después de que se haya localizado una »cantidad importante» de esta especie venenosa.

¿Qué es el dragón azul?

Se trata de un pez venenoso cuya rozadura es similar a la que provoca una medusa. El dragón azul es un animal fácil de identificar: tiene un color llamativo azul eléctrico y gris, flota en la superficie del agua y en sus extremidades almacena veneno.

Es una especie que pertenece a la familia de los gasterópodos nudribranquios y cuyo hábitat natural es el mar abierto. Pero en ocasiones puede ser arrastrado a la orilla.

Es un animal pequeño: su dimensión oscila entre los 2 y 3 centímetros, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El dragón azul ataca en caso de sentirse amenazado y la rozadura es similar a la que provoca una medusa.