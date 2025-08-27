Protección Civil confía en la mejora de las condiciones meteorológicas para que las labores de extinción evolucionen positivamente en los incendios forestales que aún se mantienen activos en la península

Un hombre camina con la columna de humo de fondo desde el Mirador da Capela en Pobra de Brollón, Lugo. Imagen EFE

La situación de los incendios evoluciona de forma favorable, con 13 focos activos en Situación Operativa 2, dos menos que ese martes, y las buenas condiciones meteorológicas ofrecen una «ventana de oportunidad de 48 horas» determinantes para acabar con los fuegos, ha dicho la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

«Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica en el día de hoy y mañana», ha señalado Barcones este miércoles durante su comparecencia en el Comité Estatal de Coordinación (Cecod), aunque ha resaltado que los fuertes vientos registrados desde anoche y algunas alertas por lluvias podrían complicar las labores de extinción y «generar problemas a la población».

Situación de los incendios

Los últimos datos ofrecidos por el Cecod cifraban que hay catorce incendios activos, trece en Situación Operativa 2 y uno en categoría 1, en las provincias de León, Zamora, Asturias, Ourense y Lugo, entre otras, donde se han sumado cuatro estabilizados y siete controlados.

Hasta la fecha, un total de 35.656 personas han sido evacuadas por los incendios forestales, las últimas 82 ayer en el nuevo incendio en Asturias a raíz del humo y por prevención ante el aumento del viento.

Respecto al incendio de Garaño, en León, Barcones ha asegurado que la situación ha mejorado durante la noche de este martes, mientras que los focos en Porto se mantienen en vigilancia en la zona de Zamora y en Situación Operativa 1 en Ourense.

En el caso de los incendios en Lugo, la situación es «desfavorable y siguen ocurriendo activaciones» de los fuegos a causa del aumento en las rachas de viento.

En cambio, en Asturias los incendios tienen una evolución favorable, aunque ayer hubo un nuevo foco que generó mucha virulencia y potenció la expansión del área quemada.

Caída de las temperaturas

Barcones ha mencionado que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vientos serán más intensos en la zona de incendios llegando a los 80 kilómetros por hora, aunque la caída en las temperaturas hasta el viernes ofrecerán una «oportunidad» para apagar las llamas.

La titular de Protección Civil ha señalado que la humedad va a subir entre un 40 % y 60 % como consecuencia de algunas jornadas lluviosas, lo que también ayudará a combatir los focos activos. «Esperamos la lluvia de una manera ansiosa», ha dicho.

Batalla política

Barcones, calificada de “pirómana” y de “hooligan” por el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo, y el secretario general, Miguel Tellado, ambos del PP, por su desempeño en los incendios a la cabeza de Protección Civil y Emergencias, señaló que “si actúa como política, debe someterse a la crítica política”, ha dicho esta durante una intervención ante los medios.

Ante la consulta sobre su opinión respecto a estas acusaciones, Barcones ha preferido no dar un respuesta argumentando que lo «único» que le preocupa es «acabar con los incendios» ya que su trabajo es «proteger a los españoles».

La ola de incendios actual que comenzó el 8 de agosto ha hecho ascender el número de hectáreas quemadas en España desde comienzos de año hasta las 413.841 en un total de 272 fuegos, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).