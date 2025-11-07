Publicadas las clasificaciones finales de los campeonatos de rallys

La Federación Canaria de Automovilismo ya ha publicado las clasificaciones de los certámenes autonómicos a través de su página web oficial

El Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto (CCRA) y el Trofeo de Canarias de Rallys de Asfalto (TCRA), finalizaron el pasado sábado con el Rallye de Maspalomas. La Federación Canaria de Automovilismo ya ha publicado las clasificaciones de ambos certámenes autonómicos a través de la página web oficial de FCA.

El Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto (CCRA)

Empezando por el CCRA, en el apartado de pilotos la primera posición es para el tinerfeño Enrique Cruz (Toyota GR Yaris), con una suma de 233 puntos obtenidos en las seis pruebas que ha disputado dentro del campeonato regional, coincidiendo con los seis resultados a retener del total de ocho rallys puntuables.

La segunda plaza la ocupa el lanzaroteño, Yeray Lemes (Citroen C3), que sumó 228 puntos en seis de sus ocho participaciones en el certamen canario, ya que también se añaden dos «ceros» de los rallys que no pudo finalizar.

El podio del CCRA lo completa el tinerfeño Sergio Fuentes (Skoda Fabia RS), con un total de 193 puntos con siete participaciones y descontando su peor resultado. A estos puntos, todos los pilotos y copilotos suman los puntos bonus (extras) contemplados en el reglamento del campeonato por la insularidad y por los TC Plus.

En el apartado de copilotos, el CCRA lo gana el grancanario Yeray Mujica, imitando a su piloto Enrique Cruz. Le acompañan en el podio Tecorice Hernández y Ricardo Luis, segundo y tercero, respectivamente.

Por categorías, la 1 la ganan Enrique Cruz-Yeray Mujica, la 2 es para Yoday Betancort-Pedro Viera (Peugeot 208) y la 3 para Kevin Kipar-Raúl Sánchez (Renault Clio).

El Trofeo de Canarias de Rallys de Asfalto (TCRA)

En el TCRA, el triunfo de pilotos se lo lleva el tinerfeño Víctor Delgado (Mitsubishi Lancer Evo X), seguido en el podio por Miguel Quintino (BMW M3 E30) y Airam Martín (Nissan Micra 160 SR). Los copilotos de los dos primeros clasificados coinciden con los dos primeros del TCRA de este apartado, Jacob Páez y Carlos García. Queda desierto el tercer escalón del podio.

Podio repartido en el interclubes

Por último, el campeonato de interclubes de CCRA es para el CD. Todosport, seguido de Copi Sport y la Escudería Daute-Los Realejos. Y la Escudería Teide-RAC Tenerife es la ganadora en el TCRA. El Trofeo Júnior ha quedado desierto, porque ninguno de los pilotos/copilotos han cumplido con los requisitos mínimos de participación.