El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha abierto el plazo de inscripción para participar en el nuevo Huerto Comunitario El Durazno, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Ciudad Sostenible y Participación Ciudadana, que dirige el edil David Hernández, y que será dinamizada por la Asociación La Vereda.

El nuevo espacio comunitario se ubica en Los Cachazos, en la zona de El Durazno, y forma parte de la estrategia municipal para promover la sostenibilidad, la participación vecinal y la soberanía alimentaria. El proyecto contempla siete huertos accesibles, integrados en una actuación más amplia sobre un espacio de 19.000 metros cuadrados, concebido como área de cultivo, encuentro y aprendizaje colectivo.

Uno de los requisitos indispensables para participar es estar empadronado o empadronada en Puerto de la Cruz. El Huerto Comunitario El Durazno nace con el objetivo de fomentar una comunidad de agricultores y agricultoras diversa, inclusiva y comprometida, prestando especial atención a personas en situación de vulnerabilidad del municipio y a vecinos y vecinas de la zona, reforzando así los lazos comunitarios y el acceso equitativo a una alimentación saludable.

Ciudad más sostenible

El concejal de Participación Ciudadana, David Hernández, subraya que con esta iniciativa “el municipio da un paso firme hacia un modelo de ciudad más justo, sostenible y participativo, en el que la soberanía alimentaria y la implicación ciudadana ocupan un lugar central. Con la puesta en marcha de estos huertos comunitarios no solo recuperamos espacios públicos infrautilizados, sino que los transformamos en bienes comunes al servicio de la ciudadanía”.

Hernández añade que el proyecto va más allá del cultivo: “queremos que estos huertos sean espacios vivos de encuentro vecinal, de educación ambiental y de fortalecimiento comunitario, capaces de generar conciencia frente a la emergencia climática y de avanzar hacia un sistema alimentario más cercano y resiliente. Todo ello, además, desde una gestión democrática, inclusiva y profundamente enraizada en el territorio, de la mano de asociaciones y colectivos locales”.

Espacios verdes más saludables

Más allá de la intervención puntual en el espacio físico, los huertos urbanos se conciben como una estrategia a largo plazo orientada a fortalecer la infraestructura ecológica del municipio. Esto permitirá generar beneficios tangibles para la ciudadanía, como la creación de espacios verdes más saludables, el acceso a servicios ambientales y sociales de calidad, y la posibilidad de vivir en entornos urbanos más conectados con la naturaleza.

Se busca, además, una ciudad más fértil, resiliente y preparada para afrontar los retos futuros asociados al cambio climático y la transición ecológica. Uno de los ejes centrales es la puesta en valor del patrimonio natural. Para ello, se prevé la erradicación de especies invasoras y la rehabilitación de espacios verdes, garantizando su conservación y disfrute público.

Paralelamente, se desarrollarán acciones formativas dirigidas tanto a la ciudadanía como a los participantes directos en el proyecto. Estas personas, además de colaborar en su ejecución, recibirán formación en competencias profesionales, sociales y transversales, mejorando su empleabilidad una vez finalice su contratación.