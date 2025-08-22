Puerto de la Cruz celebra la 52ª Semana Bávara Oktoberfest

La popular fiesta cervecera llega con música, gastronomía y tradición alemana. El evento reunirá a vecinos y turistas en la Explanada del Muelle los días 29 y 30 de agosto

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden acogió la presentación de la 52ª Semana Bávara Oktoberfest, la más ambiciosa de la historia en Puerto de la Cruz. La fiesta comienza el 24 de agosto con un concierto en el Complejo Turístico Costa Martiánez. Habrá pasacalles, el Tour del Tren de Loro Parque y actuaciones folclóricas.

Presentación de la presentación de la 52ª Semana Bávara Oktoberfest en el Hotel Botánico | Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

Las agrupaciones “Reinheitsgebot”, “Hüttenzauber” y “Blechbuckel” protagonizarán la Semana Bávara. Llegan desde Alemania para compartir su música y tradición con el público canario. El objetivo es revivir el espíritu del Oktoberfest original.

Aliados turísticos

El broche de oro será el Oktoberfest los días 29 y 30 de agosto, con cerveza, gastronomía típica y un ambiente pensado para familias y amigos. El evento ofrece acceso libre, repostería alemana y música en directo. La organización promete un salto de calidad en experiencia y oferta gastronómica.

Antonia Schweigel, de Schauinsland-Reisen, destacó el aumento de reservas hacia Puerto de la Cruz, consolidando al municipio como destino con gran potencial turístico en Canarias. Yeray Ramos, representante de Paulaner, afirmó: “Es un orgullo acercar un pellizco del Oktoberfest de Múnich a los visitantes de la Semana Bávara”.

Una fiesta con medio siglo de historia

El alcalde Leopoldo Afonso recordó que Puerto de la Cruz apuesta por el turismo de calidad, y definió la celebración como ejemplo de espíritu cosmopolita y cultural. La concejala de Turismo, Desiré Díaz Torres, agradeció a empresas y comercios su implicación y resaltó el enorme valor cultural de un evento que atrae miles de visitantes.

Patricio Feier, de Grupo Loro Parque, subrayó la importancia del apoyo empresarial a esta fiesta. También el Hotel Botánico celebró ser anfitrión de la presentación oficial. El presidente del CIT, Juan José Hernández, invitó a residentes y turistas a disfrutar de un programa que combina tradición cervecera, gastronomía y cultura en un entorno único.