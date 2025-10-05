El municipio tinerfeño se consolida como uno de los destinos turísticos más seguros de Canarias

Puerto de la Cruz ha registrado una disminución del 19,59 % en las infracciones penales durante los primeros seis meses de 2025, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Esta mejora refuerza la posición del municipio como uno de los destinos turísticos más seguros de Canarias.

El descenso confirma una tendencia sostenida a la baja ya detectada en el primer trimestre del año, lo que refleja una gestión eficaz y constante en materia de seguridad ciudadana.

Factores clave en la mejora de la seguridad

El alcalde y responsable del Área de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Afonso, celebró los resultados destacando que “estos datos suponen más que cifras: son garantías de tranquilidad para nuestros vecinos y visitantes”. Añadió que la seguridad es “cuestión de vida diaria, proximidad y políticas efectivas”, y agradeció el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y la colaboración ciudadana.

El Ayuntamiento atribuye esta evolución positiva a la cooperación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, así como a la implementación de estrategias de prevención y vigilancia en puntos críticos. También destaca la mejora del equipamiento policial, la formación continua de los agentes y la creación de nuevas unidades dentro del Cuerpo de la Policía Local.

Un compromiso con la mejora continua

Para mantener esta tendencia favorable, el Ayuntamiento se compromete a reforzar los recursos humanos y materiales, actualizar las políticas de seguridad pública y mantener una comunicación transparente con la ciudadanía sobre los niveles de riesgo y los avances logrados.

Con estos resultados, el municipio afianza su imagen como destino seguro, moderno y acogedor, garantizando la calidad de vida de residentes y turistas. El Ayuntamiento reitera su voluntad de que estos logros no sean coyunturales, sino fruto de una mejora estable y duradera en la seguridad local.