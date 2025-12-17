La tormenta ocasionó la caída de árboles, palmeras y ramas de gran tamaño en distintos puntos del municipio

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, puso en marcha este miércoles un plan de actuación tras el paso de la tormenta Emilia, que ocasionó la caída de árboles, palmeras y ramas de gran tamaño en distintos puntos del municipio.

Puerto del Rosario recupera sus zonas verdes tras la borrasca Emilia / Archivo RTVC

Este plan se sustenta en trabajos centrados en la retirada de elementos dañados y la recuperación de los espacios públicos. Entre las actuaciones realizadas destaca el replantado de varios árboles de gran porte que fueron derribados por el viento.

Evaluar daños y recuperar las zonas verdes

Según explicó el Consistorio municipal en un comunicado, se han atendido numerosas incidencias relacionadas con palmeras y ramas caídas, además de árboles afectados en los huertos urbanos y en diferentes calles y espacios públicos del municipio.

También se ha actuado sobre cactus de gran tamaño situados en la zona de la estación de guaguas, que resultaron dañados durante el temporal, procediendo a su retirada y asegurando la zona.

La concejala de Parques y Jardines, Erica González, subrayó «el intenso trabajo realizado por el equipo desde el primer momento, evaluando daños y priorizando las intervenciones más urgentes».

Además, González señaló que «la replantación y recuperación de árboles ha sido una prioridad, siempre que las condiciones del ejemplar lo han permitido, apostando por una gestión responsable y sostenible de las zonas verdes».

David de Vera, alcalde de la capital majorera, destacó «la rápida respuesta del personal municipal ante una situación que afectó a todo el municipio, demostrando una vez más su compromiso con el cuidado del entorno urbano y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas».

El alcalde añadió que «estas actuaciones son fundamentales para recuperar la normalidad y preservar nuestro patrimonio verde».