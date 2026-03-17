Canarias estudia nuevas rutas de suministro de petróleo y gas para garantizar su abastecimiento energético frente a la inestabilidad internacional

Los ataques en el estrecho de Ormuz amenazan la operativa de los puertos canarios. El sector debate el futuro de las islas en este contexto bélico durante un foro especializado. Las autoridades portuarias buscan ahora proveedores alternativos para evitar el desabastecimiento de combustible en la región.

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Pedro Suárez, presidente de Puertos de Tenerife, confirma la búsqueda activa de nuevas opciones comerciales. El conflicto actual impide que el suministrador principal cumpla con los envíos previstos. Por ello, las islas necesitan asegurar fuentes de energía fiables a corto plazo.

Inestabilidad en las rutas tradicionales

La mirada de los expertos se centra ahora en Venezuela como un socio estratégico viable. Se prevé que la demanda de servicios portuarios aumente por el bloqueo en Oriente Próximo. Canarias depende actualmente del petróleo para generar el 98 % de su energía total.

Los barcos que transporten derivados desde el sur de África pararán en el Archipiélago. Estas naves realizarán escalas técnicas en su ruta hacia el continente europeo. Los puertos canarios se preparan para gestionar este incremento del tráfico marítimo internacional.

Transición hacia combustibles limpios

Tenerife lidera actualmente la oferta de gas natural en todo el territorio insular. Sin embargo, los expertos señalan que aún queda mucho trabajo para extenderlo al resto de islas. El gas se perfila como la energía de transición ideal hacia un futuro sostenible.

Llewellyn Bankes, CEO de Ship.energy, destaca la importancia de diversificar la oferta de combustibles. Los puertos deben ofrecer opciones como el metano, el amoniaco o el GNL. Esta estrategia requiere una colaboración estrecha entre los gobiernos canario y europeo.

La innovación tecnológica permitirá reducir la dependencia histórica de los combustibles fósiles tradicionales. El Archipiélago busca posicionarse como un centro logístico moderno y respetuoso con el medio ambiente. La seguridad energética sigue siendo la prioridad absoluta para las autoridades canarias.