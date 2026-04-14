Una inspección técnica detecta daños graves en los antiguos embarcaderos de Cory y la Playa de la Alemana

Puertos de Tenerife clausura el acceso a los muelles carboneros por motivos de seguridad. Los técnicos confirmaron el deterioro estructural de las plataformas tras una revisión realizada a principios de abril. Esta medida protege a los usuarios hasta que un informe profundo determine las reparaciones necesarias.

Puertos de Tenerife cierra los muelles de Carboneros por fallos estructurales / Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

El departamento de Mantenimiento detectó daños relevantes en elementos esenciales para la estabilidad de los muelles. Los expertos confirmaron incluso la ausencia de piezas de soporte que dan solidez al entramado. Esta situación compromete seriamente la seguridad de cualquier persona que transite por la zona.

Por un lado, el Muelle de Cory perdió al menos dos vigas de madera en sus laterales. Los técnicos observaron que el elemento estructural de unión presenta también un avanzado estado de deterioro. El diagnóstico inicial obliga a restringir el paso de forma inmediata y preventiva.

Además, el muelle de la Playa de la Alemana perdió componentes fundamentales para su equilibrio. Varios tirantes de acero instalados en obras anteriores se rompieron recientemente. La falta de estas piezas de sujeción aumenta el peligro de un colapso accidental.

Impacto del clima y el mar

El documento técnico recoge el desprendimiento de diversas piezas de madera del tablero principal. Los últimos episodios de fuerte oleaje agravaron los daños en la superficie de rodadura. El mar ha golpeado con fuerza estas infraestructuras históricas durante las pasadas semanas.

Asimismo, ambas construcciones sufren los efectos negativos de la marea. El contacto continuo con el agua somete a la madera a ciclos constantes de humedad y secado. Este fenómeno natural reduce drásticamente la durabilidad de los materiales de los muelles.

En consecuencia, la autoridad portuaria mantendrá el cierre hasta valorar todas las alternativas existentes. La seguridad de los ciudadanos prevalece sobre cualquier otro uso de estos espacios. Puertos de Tenerife aplicará las soluciones técnicas que correspondan tras el análisis final.