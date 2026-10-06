Puigdemont: la decisión del Constitucional es la derrota de quienes han demorado aplicar la amnistía

En una comparecencia tras el fallo del Supremo que deja sin efecto la orden de detención, Carles Puigdemont asegura que la decisión del Constitucional sobre la ley de amnistía es una derrota para los poderes públicos españoles

Foto de archivo. BARCELONA, 08/08/2024.- EFE/ Alberto Estevez

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este martes que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, incluyendo los delitos de malversación, «derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y demorado» su aplicación «por razones estrictamente políticas«.

«Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación una ley que está vigente desde hace dos años y cuatro meses», ha dicho en una comparecencia sin preguntas desde Waterloo (Bélgica).