Las tres parcelas permitirán levantar más de un centenar de viviendas para atender la creciente demanda habitacional en Puntallana

Puntallana impulsa la vivienda pública con suelo para más de un centenar de hogares

El Ayuntamiento de Puntallana dispone actualmente de tres parcelas destinadas a la construcción de vivienda pública, con capacidad para albergar a más de un centenar de hogares. Estas actuaciones suponen un paso decisivo para dar respuesta a la creciente demanda habitacional existente tanto en el municipio como en el conjunto de la isla de La Palma.

Localización de las parcelas

Dos de las parcelas se localizan en la zona de Llano Amador. En la primera de ellas está prevista la construcción de ocho viviendas de protección oficial, mientras que la segunda cuenta con capacidad para unas 40 viviendas adicionales, lo que permitirá ampliar de forma significativa el parque público residencial en el municipio.

A estas iniciativas se suma una tercera parcela situada en el casco urbano de Puntallana, cuya titularidad corresponde a la empresa pública Visocan. En este suelo se contempla la posibilidad de construir hasta 60 viviendas, reforzando así la oferta de vivienda asequible en una zona estratégica del municipio.

Desde el Ayuntamiento destacan que la puesta a disposición de estos terrenos representa un avance clave para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente para familias y colectivos con mayores dificultades, y subrayan la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad estos proyectos en el menor plazo posible.