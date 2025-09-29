ES NOTICIA

De Puntallana a Santa Cruz de La Palma: recorrido y calendario de la Virgen de Las Nieves por los 14 municipios

La Virgen de Las Nieves hará en este primer año lustral tras la erupción del Tajogaite, una peregrinación por los 14 municipios de La Palma, con especial parada en los afectados por el volcán

Es el primer año lustral desde la erupción del volcán Tajogaite de La Palma y de todo el desastre que dejó a su paso. Por eso, y enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, se ha organizado una peregrinación extraordinaria para que la Virgen de Las Nieves peregrine por todos los municipios de la isla, con especial estancia en los afectados por la lava. Será del 17 de octubre y el 7 de noviembre de 2025.

Te damos los detalles de los lugares, días y horas en los que hará cada parada.

Cartel y recorrido de la peregrinación de la Virgen de las Nieves en año lustral por los 14 municipios
Este recorrido mariano, enmarcado en el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco, llevará el lema “María, consuelo y esperanza nuestra”, conectando espiritualidad, memoria y esperanza para los fieles palmeros.

Recorrido extraordinario

Calendario y recorrido de la peregrinación de la Virgen de las Nieves en año lustral por los 14 municipios
Un nombramiento especial

Fernando Matías, rector del Santuario Insular de Nuestra Señora de Las Nieves, ha sido nombrado delegado diocesano para esta peregrinación extraordinaria.

