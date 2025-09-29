La Virgen de Las Nieves hará en este primer año lustral tras la erupción del Tajogaite, una peregrinación por los 14 municipios de La Palma, con especial parada en los afectados por el volcán

Es el primer año lustral desde la erupción del volcán Tajogaite de La Palma y de todo el desastre que dejó a su paso. Por eso, y enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, se ha organizado una peregrinación extraordinaria para que la Virgen de Las Nieves peregrine por todos los municipios de la isla, con especial estancia en los afectados por la lava. Será del 17 de octubre y el 7 de noviembre de 2025.



Cartel y recorrido de la peregrinación de la Virgen de las Nieves en año lustral por los 14 municipios

Este recorrido mariano, enmarcado en el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco, llevará el lema “María, consuelo y esperanza nuestra”, conectando espiritualidad, memoria y esperanza para los fieles palmeros.

Recorrido extraordinario

Un nombramiento especial

Fernando Matías, rector del Santuario Insular de Nuestra Señora de Las Nieves, ha sido nombrado delegado diocesano para esta peregrinación extraordinaria.