Guaguas gratis para una de las citas importantes este año en La Palma. El 1 de noviembre miles de personas se reencontrarán con la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma, en uno de los lugares que más sufrió con la erupción del volcán.

La Virgen de las Nieves recorrerá este 1 de noviembre las zonas afectadas por la erupción volcánica. El Cabildo de La Palma facilitará guaguas gratis para el desplazamiento de los peregrinos / Cabildo de La Palma

Paradas y horarios de las guaguas gratis para los peregrinos

Desde las 9:00 horas comenzará el transporte gratuito desde tres puntos clave:

Oficina de Turismo del Puerto de Tazacorte

Estación de guaguas de Los Llanos de Aridane

Frente al Ayuntamiento de El Paso

En el recorrido está previsto que se realice por la carretera LP-211. Durante este sábado esta carretera estará operativa en ambos sentidos.

A lo largo del itinerario, las guaguas realizarán paradas, en puntos emblemáticos y simbólicos de la erupción volcánica:

La iglesia de San Isidro Labrador en La Laguna

en Parada en la antigua ubicación de la iglesia de San Pío X de Todoque

de Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles de Las Manchas

Punto central del recorrido, cementerio de Las Manchas

A partir de las 12:00 horas, se realizará una Solemne Ecuaristía en el cementerio de Las Manchas.

Al término de la Eucaristía. las guaguas realizarán el regreso desde el punto en el que se dejó a los peregrinos y con destino a los puntos de inicio del recorrido en Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso a partir de las 13:30 horas

Desde el Cabildo de La Palma insisten que este servicio de transporte está destinado a aquellas personas que no dispongan de otro método de acceso a los distintos puntos de la peregrinación. Se busca facilitar la participación en un acto importante para la comunidad del Valle de Aridane.

