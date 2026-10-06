«Queremos ser el espacio seguro y de referencia en cuanto a información de calidad sobre Gastronomía»

José Luis Reina se pone a los mandos del magacín ‘Con Cúrcuma’ este miércoles a las 21:00 horas en La Radio Canaria

José Luis Reina es periodista y crítico especializado en información gastronómica, una materia sobre la que lleva años divulgando en Canarias a través de múltiples formatos. Actualmente dirige la sección ‘Reina el Sabor’, en los periódicos El Día y La Provincia, y participa en el programa ‘Ponte al Día’ de Televisión Canaria. Escribe para revistas especializadas y participa en proyectos sonoros vinculados al sector culinario. Este próximo miércoles 7 de octubre añadirá una nueva faceta a su amplio currículo ya que se hará cargo de presentar y dirigir ‘Con Cúrcuma’, veterano programa gastronómico en La Radio Canaria.

‘Con Cúrcuma’ lleva cinco años en la antena de La Radio Canaria y ahora afronta una nueva etapa con usted al frente. ¿Cómo asume este reto y qué supone tomar el relevo del programa?

Es un reto apasionante, pero, sobre todo, un proyecto ilusionante. Dirigir un programa ya consolidado que tiene el cariño de tanta gente supone un extra de motivación, y más teniendo en cuenta que es la voz de la gastronomía en La Radio Canaria. Lo asumo con mucha responsabilidad, pero con la tranquilidad de saber que vamos a continuar ofreciendo un contenido entretenido y regional.

José Luis Reina, nuevo director y conductor de ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

En algún podcast ha avanzado que habrá novedades. ¿Qué se va a encontrar el oyente cuando escuche el nuevo ‘Con Cúrcuma’?

Al empezar una nueva etapa, poco a poco iremos aportando novedades, sumando nuevas voces al programa y convirtiéndolo en un magacín gastronómico donde cada bloque tenga ritmo, interés. Análisis de restaurantes, entrevistas a fondo, tertulias sobre tendencias, planes, vinos… En ‘Con Cúrcuma’ vamos a tratarlo todo con las voces más autorizadas para que el oyente no solo pueda divertirse, sino también aprender. Que tenga un programa que le ayude a disfrutar aún más de nuestra gastronomía

Canarias tiene producto de kilómetro 0, productores y talento culinario. ¿Qué cree que tenemos y, quizá, no sabemos valorar lo suficiente?

Hace poco, en una entrevista que le realicé al enólogo más famoso de España y uno de los más influyentes del mundo, Raúl Pérez, me confesó que, en su opinión, Canarias tenía “el vino más puro del Atlántico”. Casi nada. Contamos con una despensa ‘premium’ que debemos saber valorar pero antes hay que conocerla. Hay numerosos cocineros que se están volcando con nuestros productos, ya sean cocineros de alta cocina o humildes casas de comida. En ‘Con Cúrcuma’ esto va a ser prioridad, darle voz a todas esas personas que potencian nuestros productos.

Historias que contar

La gastronomía está cada vez más presente en los medios. ¿Hay demasiados fogones o sigue habiendo historias que merece la pena contar?

Sí, siempre hay historias que merece la pena contar. Pero para eso hay que moverse, viajar a todas las islas, preguntar, conocer. Tener curiosidad, amar la profesión y el sector gastronómico. La gastronomía está muy presente porque la demanda por este tipo de información también crece, pero ahí debemos marcar la diferencia y ofrecer un contenido de calidad. Es lo mismo que los bares o las tascas: hay muchísimos, pero en los que comer bien, solo unos pocos. Queremos ser ese sitio seguro donde siempre hay una buena historia que ofrecer

Usted también trabaja el formato podcast. ¿Cómo conviven hoy la radio, las plataformas y las redes sociales a la hora de hablar de gastronomía? ¿Dónde está la competencia?

Conviven y deben convivir porque cada formato tiene su nicho. Los que nos dedicamos a contar historias tenemos la obligación de adaptar nuestro mensaje a cada medio. Ser capaces de escribir una buena crónica; tener la virtud de ofrecer ritmo y entretenimiento en la tele o charlar y conectar con el oyente en la radio. Yo tengo la fortuna, desde hace ya varios años, de poder disfrutar del periodismo desde todos los frentes, aunque la radio, claro, siempre tiene ese atractivo especial.

‘Con Cúrcuma’ presta atención al sector primario y también al sector de servicios, especialmente a la gastronomía. ¿Qué cree que necesitan estos sectores en Canarias?

Estos sectores se enfrentan a desafíos enormes, muy complejos. Inflación, personal, clima, producto, ticket medio o fidelización de clientes son algunos de ellos. La persona que abre hoy un restaurante lo tiene mucho más difícil que hace diez o veinte años. Lo mismo ocurre con el sector primario, donde se suma el problema del relevo generacional. Por eso tenemos que acompañarlos en esos desafíos, darles voz siempre.

Mirando fuera del Archipiélago, ¿qué está pasando en estos sectores fuera de Canarias? ¿Tendrá también ese espacio en el programa?

Nuestra principal misión es que Con Cúrcuma siga ese camino del éxito que lo ha llevado a triunfar en La Radio Canaria, y ahí hay que estar centrados en Canarias y en sus protagonistas. Lo cual no quita que analizaremos la realidad del sector a nivel general, pero siempre buscando la clave canaria.

En esta nueva etapa, ¿hay algún tema, historia o ámbito que tenga especialmente ganas de contar?

Llevamos tiempo preparando la estructura del programa. Les aseguro que el oyente de Con Cúrcuma se llevará una agradable sorpresa cuando lo presentemos. Será un menú degustación completo donde todo lo relacionado con la gastronomía en Canarias tendrá espacio. Al igual que Fran Belín, que seguirá formando parte del programa como colaborador de lujo.

‘Con Cúrcuma’ abre nueva etapa en La Radio Canaria los miércoles a las 21:05 horas, y en redifusión los sábados a las 00:00 horas, con un formato ágil de magacín dividido en secciones. Los productos de Canarias tendrán protagonismo destacado, entre ellos el vino que tendrá sección específica, ‘El enófilo’, dirigida por Mulchand Chanrai. El plato fuerte de esta primera entrega llegará en otra de las secciones, ‘A fuego lento’, con Bryan Medina, (Zulay), el multipremiado artesano del pan que contará los secretos de su segunda ‘Miga de Oro’ y el camino recorrido hasta lograr que su obrador figure a día de hoy entre los cincuenta mejores de España.

Completan el nuevo formato una batería de secciones específicas, entre ellas, ‘El Picoteo’, sobre actualidad hostelera, ‘La palabra de Belín’, que recogerá cada semana la opinión del periodista Fran Belín sobre la última hora en el sector, y ‘El Viajito’, un surtido de recomendaciones de planes, destinos, aperturas y escapadas gastronómicas para quienes gusten de viajar a través del paladar.